「チョコレートは明治♪」でお馴染み、かつてBtoC専業だった明治製菓がBtoBに乗り出したのが1999年のこと。チョコレート原料の卸し事業は、立ち上げから10年で年間売上70億円を達成した。だが工場は、原料よりもヒット商品を作る部署を当然のように優先し、ライン争奪戦が繰り広げられる。営業部長だった著者はいかに立ち回り、事業を成功に導くのか──。※本稿は、明治ビジネスサポート株式会社 元代表取締役社長の山本実之『明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上 「仕組み」で部下と顧客の心に火をつけろ！』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

売上70億円達成を機に

社内での存在感もアップ

2009年、製菓営業部（編集部注／明治製菓の原料卸し部門。発足時の名称は「カカオ事業部」）は年間売上70億円を達成しました。

10年前、0だった数字が70億に。このインパクトは多大でした。

この10年は、「新規事業はどうせ成功しない」という社内のジンクス（編集部注／過去に中華レストラン、ウナギ店、宝石店などを立ち上げるも撤退）を覆す年月でもありました。

数字が上がるたびに、「どうせ」が「あれ、意外と粘ってる？」になり、「そこそこ頑張ってるじゃん」になり、やがて「えっ、何か成功してない？」になり……ここに至って「成功だ！」になりました。

「カカオ100」（編集部注／目標の売上100億円。著者が製菓営業部を離れた10年後の2020年にこれを達成する）を掲げる私たちとしては、70という数字は通過点に過ぎないので、「喜ぶのはまだ早い」と思っていました。

でも、「自分たちはできる」と信じるだけでなく、自他共に認められる嬉しさは、やはり格別。とくに、旧カカオ事業部時代を知る年代には感慨ひとしおでした。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）