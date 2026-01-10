1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で大賞が発表され、アーティスト部門をジェニー、デジタル音源部門をG-DRAGON、アルバム部門をStray Kidsが受賞した。

【映像】Stray Kids、大賞受賞した瞬間、メンバー同士で抱き合う様子

ジェニー、アーティスト部門大賞を受賞！

アーティスト部門大賞を受賞したのはジェニー。「私たち（BLACKPINK）はデビューして今年10周年になります。こうやって駆け抜けて来ましたが、夢に近づいた気がしてとても幸せです」と喜びを語る。スタッフや家族、ダンサー、そしてファンへ「無限の愛と感謝を伝えたいです。とても幸せで胸がいっぱいです」と熱い思いを伝える一方で、「落ち着いてコメントを言いたいのですが、汗だくで顔もめちゃくちゃです」とサングラスを外すキュートな場面も。最後は「これからも素敵な音楽をお届けするジェニーになります」と話し、ファンからは熱い声援が送られた。

デジタル音源部門大賞はG-DRAGON『HOME SWEET HOME』が受賞。G-DRAGONは映像で「VIP（BIGBANGのファンダム名）とファンのみなさんに感謝します」と受賞の喜びを語り、「今年はBIGBANGのメンバーたちと一緒にカムバックします」と活動を予告。デビュー20周年を迎える今年、すでにグループでの『コーチェラ・フェスティバル』への出演が決まっているが、今後の活動にもさらなる注目が集まる。

アルバム部門大賞は、Stray Kidsの『KARMA』が受賞。メンバーは抱き合いながら喜びを噛み締めマイクの前に立つと、チャンビンは「本賞を受賞するのがひとつの目標でしたが、大賞までいただけて、本当にありがとうございます」「これからもSTAY（Stray Kidsのファンダム名）のみなさんとたくさんの思い出を作りながら、記録を残し、素敵なアーティストして活躍したいと思います」と真摯に話し、リーダーのバンチャンは「STAYのおかげでこの大賞をいただくことができたと思います」と改めてファンへの感謝を伝える。最後はStray Kidsのスローガンである「Stray Kids Everywhere All Around the World.You make Stray Kids STAY」をファンとともに叫び、コメントを締めくくった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）