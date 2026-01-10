宮世琉弥 2026年プライベートの目標は？「森に行くことが多くて、そこで写真を撮るのがすごく落ち着く」働いていると“自然”を感じたくなる!?
俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。1月7日（水）の放送では、2026年最初の授業ということで、新年恒例の「書き初め」を披露し、今年の抱負を語りました。
――昨年2025年の書き初めでは「後ろを見ない」「自分の美を大切に」という強い決意を込めた言葉を綴っていた宮世。そして、今回の番組前半で披露した書き初め、2026年の仕事の目標は「働く」でした。
今回の授業後半では、引き続き書道セットを使い、自身の私生活に焦点を当てた「プライベートの目標」を書き上げました。
＜宮世琉弥からのメッセージ＞
今夜の授業は、この書道セットをそのまま使って、プライベートの目標を書いていきたいと思います！ “働く”という仕事のことだけではなくて、プライベートも充実していないとダメなので、目標を2個くらい書いていきたいな！
（筆を走らせ、1つ目のプライベートの目標を掲げる宮世）
働いていると、“自然”を感じたくなるんです。働きながらも時間を見つけたら自然と触れ合いたいということで、“森”へ行きたい。（僕の）写真やInstagramを見てくれている人はたぶんわかると思うんですけど、僕は結構、森に行くことが多くて、そこで写真を撮るのがすごく落ち着くんですよ。森へ行くのはおすすめなので、ぜひみなさんも行ってみてください！
――番組では他にも、2つ目の目標「じすい」について語る場面もありました。
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
パーソナリティの宮世琉弥
宮世が披露した書き初め「働く」
宮世が披露した書き初め「森」
