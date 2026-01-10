モデルでタレントのゆうちゃみが1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。キュッと引き締まったウエストあらわな衣装でランウェイを闊歩すると、その圧巻の全身スタイルに絶賛の声が寄せられた。

【映像】ゆうちゃみの引き締まったウエストに驚きの声

イベントも終盤に差し掛かった「【REMAKE FASHION STAGE】」に登場したゆうちゃみはピンクが眩しいフリフリのキュートな衣装を着用してランウェイを闊歩。眩しい衣装に呼応するように、ゆうちゃみも可愛らしい笑みを浮かべてランウェイを闊歩した。

「おへそが眩しい」ゆうちゃみ

身長176cmとスタイル抜群なことでも知られるゆうちゃみ。その衣装からはキュッと引き締まったウエストも確認でき、視聴者からは「めっちゃスタイル良いな」「モデルすぎるかわいいわ」「おへそが眩しい」などの声が上がっていた。

ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ。『ピチレモン』『Popteen』『egg』など有名雑誌の専属モデルを務める。現在はテレビタレントとしても、バラエティ番組を中心に活躍している。妹はタレントの「ゆい小池」こと古川結菜。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）