ティーンを中心に支持を集める“おひなさま“こと長浜広奈が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。ステージに登場すると、観客から大歓声が上がり注目度の高さを感じさせた。

【映像】美脚スラリ！大バズりJK“おひなさま“（全身姿も）

長浜はガーリーなパーカーをオフショルダーにし、ブラックのショートパンツからはスラリとした美脚も披露した。健康的なキュートな姿に、視聴者からは「かわいいー！」「おひなさま！」「待ってました！」などの声が上がった。

会場でも長浜の姿が見えた瞬間、客席から大歓声が上がった。長浜の勢いを象徴するような出来事だったが、この姿には「めっちゃ人気！」など驚きのコメントも寄せられていた。

おひなさまの登場に大歓声

長浜は2008年6月19日生まれ、東京都出身。ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』マクタン編、ハロン編、そして夏休み編2025に参加しているSNSで大人気の女子高生。個性的な言動とお嬢さまのようなビジュアルから“おひなさま”の相性で親しまれており、「夏休み編2025」ではギャル風にイメチェンし話題となった。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）