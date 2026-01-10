純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ モナキの4人が、1月9日にYouTubeで生配信を行い、純烈と同じレーベルである日本クラウンから4月8日にメジャーデビューすることを発表した。

モナキは、2023年10月に純烈に続く新グループを作るための『酒井一圭プロデュース セカンドチャンスオーディション』にて結成されたグループ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、作詞を酒井、作曲を岩崎貴文がそれぞれ担当している。

メンバー最年長のじんは、配信内で「やっとたどり着けたという想いとこれからだ！こんなもんじゃねぇという気持ちの両方あります！」とし、ケンケンは、「まだ何者でもない我々の生配信を見てくれている皆さんに、メジャーデビューできることリアルタイムでお伝えできることを本当に嬉しく思います。」と語った。

また、チャット欄でコメント参加していた酒井からは「覚悟と忍耐を持って進めば、必ず素晴らしい出会いがモナキに訪れると思います。目の前のことで思い悩み、怒りすら覚えた時は、遥か遠くを見て初心を思い返すように。初心を忘れた者から消え去るゲームであることを、消え去る前に思い出してくれることを私は祈るばかりです。幸運を祈っているよ！」と激励のメッセージが送られた。

メッセージを受けてサカイJr.は、「会社員時代もそうでしたが、慣れていくと楽な方にいってしまいがちな時もあえて苦しい方を選んでいきたいと思います。」とし、最年少のおヨネは、「練習の数は裏切らないと思っているので忙しくなっても練習量を減らすことなく頑張りたいと思います。」とコメントした。

さらに、オーディションの開催決定からお披露目に至るまでの密着映像『モナキ誕生 密着ドキュメンタリー』が、1月12日より毎週月曜日21時にYouTubeチャンネルで公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）