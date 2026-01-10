今日10日、木星が「衝(しょう)」を迎え、見頃となります。「衝」の頃の木星は、マイナス2.7等からマイナス2.6等の明るさで輝くため、街中でも肉眼で見つけやすいでしょう。今日10日夜、雲に邪魔されずに観測できそうな地域は東日本の太平洋側などに限られますが、晴れていれば、ぜひ夜空を見上げてみてください。

今日10日 木星が「衝」を迎えて見頃に

今日10日、木星が「衝(しょう)」を迎え、見頃となります。「衝」とは、太陽系の天体が地球から見てちょうど太陽と反対側になる瞬間のことで、天体が特に明るく輝いて見えます。「衝」の頃の木星は、マイナス2.7等からマイナス2.6等と非常に明るく、空の高いところまで昇るため、街中でも肉眼で見つけやすいでしょう。また、日の入りの頃に東の空から昇って、真夜中に南中し、日の出の頃に西の空に沈むので、一晩中、見ることができます。ぜひ、夜空を見上げて、ふたご座付近を探してみてください。

各地の天気は?

今日10日の夜は、発達した低気圧や前線の影響で、日本海側を中心に雲の広がる所が多く、雲の切れ間から星空が見られそうなのは、東日本の太平洋側や四国、九州の太平洋側、南西諸島などに限られるでしょう。東北の太平洋側も夜の早い時間ならチャンスがありそうです。なお、星空を観察する際は、しっかり寒さ対策を行ってください。