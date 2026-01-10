紅白歌合戦“ちゃんみなと共演”にHANA「やばかったね。超かっこよかったよね！」
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAとYURIが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「紅白歌合戦」で共演したちゃんみなについて、「ほんまにかっこよかった」「やばかったね。超かっこよかったよね！」と語った。
HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」で一緒に「SAD SONG」を歌ったちゃんみなとの話題となる。
MOMOKAが「母上。ほんまにかっこよかった」と言うと、YURIも「やばかったね。超かっこよかったよね！」と語る。
YURIは「『SAD SONG』やばかったんだよな。なんか全部蘇ってきたの。オーディションの時の 、あの記憶がね」と話し、MOMOKAも「なんか歌ってる時にさ、あの、目を見てくださるじゃん。こう優しくさ、こうポンポンてやってく。もう本当に、それのせいって言い方じゃないんですけど、『泣くから！』って。泣くよ！っていう」とコメント。YURIも「一気に涙腺に来ちゃうよね」と語った。
