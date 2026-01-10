HANA・MOMOKA、紅白歌合戦は「すっごい感動。あの瞬間はマジで忘れらんないんだろうな」
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「紅白歌合戦」を振り返り、「すっごい感動しちゃって。あの瞬間はマジで忘れらんないんだろうなって感じ」と語った。
HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」についての話題となり、2人は「やばいよ」「もうね、すごかったよ。もう総じてすごいのよ」「本当にすごいのよ。もうおかしいのよ」と話し、「本当に人に支えていただいたからこそのあの場所に立つことができました」と感謝の言葉を伝える。
HANAの前はTUBEが「お祭り騒ぎ」のようなステージで、「ザ・紅白、みたいな、あのわちゃわちゃ感とこのなんかこうウェイウェイみたいな」ノリがあったが、本番前で緊張していたという。また、TUBEのメンバーは本当に父親のように優しく接してくれたそうで「本当に本当に優しい方」「楽しかった。楽しい、だがしかし緊張はすごかったよね」と語る。
HANAは「ROSE」を披露したが、出だしを担当するYURIは「イヤモニを通り越して心臓の音聞こえてた。もう出だしをミスんないように」超緊張していたと話しながらも、ステージは「もう豪華。豪華だった」と話す。
MOMOKAも「本当になんか集大成みたいな。もう全ての分野、もう全てのもの、自分達はもちろん集大成なんですけど、もう本当にその現場、現場にいる方々の集大成を集めた現場だったから、なんかすっごい感動しちゃって。あの瞬間はマジで忘れらんないんだろうなって感じ」と語った。
HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「紅白歌合戦」についての話題となり、2人は「やばいよ」「もうね、すごかったよ。もう総じてすごいのよ」「本当にすごいのよ。もうおかしいのよ」と話し、「本当に人に支えていただいたからこそのあの場所に立つことができました」と感謝の言葉を伝える。
HANAは「ROSE」を披露したが、出だしを担当するYURIは「イヤモニを通り越して心臓の音聞こえてた。もう出だしをミスんないように」超緊張していたと話しながらも、ステージは「もう豪華。豪華だった」と話す。
MOMOKAも「本当になんか集大成みたいな。もう全ての分野、もう全てのもの、自分達はもちろん集大成なんですけど、もう本当にその現場、現場にいる方々の集大成を集めた現場だったから、なんかすっごい感動しちゃって。あの瞬間はマジで忘れらんないんだろうなって感じ」と語った。