『バービー』（2023）グレタ・ガーウィグ監督とが手がける「ナルニア国物語」シリーズの再映画版『ナルニア』が、2026年11月にIMAXシアターにて上映後、翌12月に独占配信となることがわかった。Netflixが発表した。

『レディ・バード』『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』を手がけ、そして第 96 回に 7 部門でノミネートされた世界的ヒット作『バービー』を生んだグレタ・ガーウィグが監督・脚本を手掛ける新たなビッグプロジェクトだ。

原作小説『ナルニア国物語』全7巻は、創造主のライオン“アスラン”が生み出した魔法の国ナルニアを舞台に、ペベンシー家の兄弟姉妹であるピーターとスーザン、エドマンド、ルーシーが異世界と現実世界を行き来しながら、自分たちに託された運命を全うしようとする物語。過去の実写映画版には、『ナルニア国物語／第1章：ライオンと魔女』（2006）『ナルニア国物語／第2章：カスピアン王子の角笛』（2008）『ナルニア国物語／第3章：アスラン王と魔法の島』（2010）の3作がある。

キャストやストーリーの詳細は未だ謎に包まれているが、すでにシリーズの、『プラダを着た悪魔』などの、シンガーソングライターのチャーリーXCXの出演交渉が報じられている。

なお、シリーズの新たな映画化にあたり、ガーウィグは原作の忠実な再現に力を入れているという。原作の世界観は「異なる伝統の融合」でもあり、フォーンやサンタクロースが自然に存在するユニークな世界の「パラドックスを受け入れることに興味がある。それこそが、この作品を非常に魅力的にしている」といた。

『ナルニア』は2026年12月Netflix独占配信。11月にIMAXシアターにて上映。