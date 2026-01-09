¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖIS300h¡×¤¬°ìÉô²þÎÉ¡ª¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black V¡É¤òÈ¯Çä
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢LEXUS¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó¡ÖIS300h¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¤òÀßÄê¤Î¤¦¤¨¡¢2026Ç¯1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½ÏÀ®¤Ë¤è¤êÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¡£12.3¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äºÇ¿·¤Î¡ÖLexus Safety System +¡×¤âºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£IS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈËá¤¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
LEXUS¡¢¡ÖIS¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤ÎÄÉµá ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¤è¤ê¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ÖLexus Safety System +¡×¤Î¿Ê²½¤ä¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê±¿Å¾¤ò¥µ¥Ýー¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¤ò¿·ÀßÄê
LEXUS ¤Ï¡¢¡ÖIS300h¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¤òÀßÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹Å¹¤òÄÌ¤¸¤Æ1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IS ¤Ï 1999 Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È FR¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£LEXUS ¤Î¾è¤êÌ£¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢±¿Æ°ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤È¤½¤ì¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÌó 40¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎß·×Ìó 130ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Toyota Technical Center Shimoyama ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¡¢LEXUS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤ÎÌ£¡ÖLexus Driving Signature¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÏÀ®¡×¤ò³«È¯¤Î¥ー¥ïー¥É¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇIS¤¬ÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¡×¤È¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÎEPS¡ö1¡Ï¤òºþ¿·¤·¡¢¥é¥Ã¥¯¥®¥ä¤Ë¤Ï¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¥®¥ä¤òºÎÍÑ¡£¸òº¹ÅÀ¤ä¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥íー¥É¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤ÁàÂÉ³Ñ¤Ç¤âÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥È¥ìー¥¹¤Ç¤¡¢¤«¤ÄÄ¾¿Ê¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AVS¡ö2¤â²þÎÉ¤ò»Ü¤·¡¢¼ÖÎ¾°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Äã½Å¿´¤«¤Ä¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯Àº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥À¥ó¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëµ¡Ç½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ª¤è¤ÓTFT±Õ¾½¥áー¥¿ー¤ò12.3¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¡¢¹â¤¤»ëÇ§À¡¦ÁàºîÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥½ー¥ë¾åÌÌ¤È¥¹¥¿ー¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬³«È¯¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡ÖForged bamboo¡×¤òºÎÍÑ¡£ÃÝÁ¡°Ý¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê±¢±Æ¤Ë¤è¤ê¡¢IS¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÌöÆ°´¶¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤òÊ¤¤¦¹È±ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·µ¬³«È¯¤Î¡ÖPROMINENCE¡Ê¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥¹¡Ë¡×¤òÀßÄê¤·¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¼¼Æâ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Lexus International À½ÉÊ´ë²èÃ´Åö Á°ß· ¿
IS ¤ÏÂå¡¹¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¡×¤È¡Ö¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼´¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤¢¤¿¤ê·Ç¤²¤¿³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö½ÏÀ®¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°´Ñ¤Î°ìÉô¤ÈÆâÁõ¤òºþ¿·¡¢IS¤é¤·¤µ¤ò¤è¤êËá¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¿·À¤Âå¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷ Lexus Safety System +¤âºÇ¿·²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê IS¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿¼²½¡£ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëÁö¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÍøÊØÀ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IS¤ÎËÜ¼Á¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®½Ï¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¿·¤·¤¤ IS¤ò¤¼¤Ò¼Â¼Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¾è¤Ã¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼çÍ×½ô¸µ¡Û
¡Ê¡Ë³ç¸ÌÆâ¤Ï½¾Íè·¿Èæ
¼ç¤ÊÆÃÄ¹¾ÜºÙ
¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿Áö¤ê¤Î½ÏÀ®ÅÅÆ°¥Ñ¥ïー¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÎEPS¡Ï¤Ë¤Ï¡¢Äã´·À¥âー¥¿ー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¥é¥Ã¥¯Æ±¼´¼°¤«¤é¥é¥Ã¥¯Ê¿¹Ô¥®¥ä¡Ê¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¥®¥ä¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥ê¥Ë¥¢¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£ー¥ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥³ー¥Êー¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ï©¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥ìー¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ AVS ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¼°¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤«¤é¡¢¿·µ¬³«È¯¤ÎÆâÂ¢¼°¥ê¥Ë¥¢¥½¥ì¥Î¥¤¥É¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸º¿êÎÏ±þÅúÀ¤¬Ìó 4ÇÜ¸þ¾å¡£±þÅúÀ¤Î¤è¤¤²ÄÊÑ¸º¿êÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤Ð¤Í¾å¤ÎµóÆ°¤ÈÏ©ÌÌÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÄã¸º¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
IS ¤é¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥ìー¥¥À¥¯¥È¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥°¥ê¥ë·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£Äã½Å¿´¤«¤Ä¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢IS¤é¤·¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÈF SPORT¡É¤Ë¤Ï¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¿··Á¾õ¤Î¥ê¥ä¥¹¥Ý¥¤¥éー¤òºÎÍÑ¡£¼ÖÎ¾¸åÊý¤ÎÉ÷Î®¤ì¤òÀ°Î®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ä¤ÎÍÈÎÏ¤òÄã¸º¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¶õÎÏÁà°ÂÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¡ÈF SPORT¡É¡Ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ë¥åー¥È¥ê¥Î¥°¥ìー¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿·× 8¿§¡ö6¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Â²ó¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Î°Õ¾¢¤ò°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãIS300h¡ÈF SPORT¡É¡ä
¿·°Õ¾¢¤Î 19¥¤¥ó¥Á·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡ö7¤òÀßÄê¡£ºÙ¼´¥¹¥Ýー¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¹ー¥Ñー¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤òÇÛ¿§¤·¡¢Í¥¤ì¤¿±¿Æ°ÀÇ½¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢LEXUS¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãIS300h¡Èversion L¡É¡ä
19 ¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ü¥Àー¥¯¥¯¥ê¥¢ÀÚºï¸÷µ±¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£
¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¥Ùー¥¹¤ËÀÚºï¸÷µ±½èÍý¤ò»Ü¤·¡¢¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¤òÅÉÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Â¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãIS300h¡ä
18 ¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤«¤é¥Àー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£±ü¹Ô´¶¤È¥¹¥Ýー¥¯¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¡õ¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇ¿·¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÎÍÑ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÀÊ¼þÊÕ¤ÎÉ½¼¨Áàºî·Ï¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê»ëÀþ°ÜÆ°¤È¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ¡Ç½¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥»¥ó¥¿ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁ´¼Ö 12.3¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅëºÜ°ÌÃÖ¤È³ÑÅÙ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹â¤µ¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ë³¦¤òË¸¤²¤º¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ç¤âÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥áー¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤Ë 12.3 ¥¤¥ó¥Á¥Õ¥ë±Õ¾½¥áー¥¿ー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÇ§À¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢É½¼¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹LEXUS¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤·¤Æ¤âÊªÀ¡ÊÊª¼Á¤¬Í¤¹¤ëÀ¼Á¡ËÄã²¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤Î¾å¤Ç¤â¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÝºà¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óIS¤ÎÆâÁõ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖForged bamboo¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎJAPAN MOBILITY SHOW¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡ÖBamboo CMF¡ö8 Concept¡×¤Î³µÇ°¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ÏIS¤¬½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎIS¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸åÂ¾¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¡ÖForged bamboo¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤È¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê±¿Å¾¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁõÈ÷¤Î³È½¼
¢¡ µ¡Ç½¤Î³È½¼¤ÈÀÇ½¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖLexus Safety System +¡×
¢¦¼ç¤ÊÀÇ½¸þ¾åµ¡Ç½
¡¦¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡ÎPDA¡ö9¡ÏºÎÍÑ
¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Î²£ÃÇ¡×¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÎÀèÆÉ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´í¸±¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦±¿Å¾Áàºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀè¹Ô¼Ö¤äÁ°Êý¤Î¥«ー¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ºÂ®Áàºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÉÑÈË¤ÊÆ§¤ß¤«¤¨Áàºî¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌÆ»¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤ä¤µ¤·¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£°Ê²¼5¤Ä¤òÈ÷¤¨¡¢±¿Å¾¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÁàºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Êâ¹Ô¼Ô¡¿¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¡¿Ãó¼Ö¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÁàÂÉ¡¦¸ºÂ®»Ù±ç
- Àè¹Ô¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ºÂ®»Ù±ç - ¥«ー¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ºÂ®»Ù±ç
- ¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë±¦º¸ÀÞ»þ¸ºÂ®»Ù±ç
- ¼ÖÀþÆâÁö¹Ô»þ¾ï»þÁàÂÉ»Ù±ç
¡¦¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡ÎPCS¡ö10¡Ï¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡¦»Ù±çµ¡Ç½³ÈÂç¡ÊÂÐ¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¡ÎÌë¡Ï¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö ¡ÎÃë¡Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¡Î½Ð²ñÆ¬¼ÖÎ¾¡Ï¡Ë
¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¡¢½¾Íè¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡ÎÃëÌë¡Ï¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¡ÎÃë¡Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Å¾¼Ö±¿Å¾¼Ô¡ÎÌë¡Ï¤ª¤è¤Ó¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¡ÎÃë¡Ï¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù±çµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤ÎÈÏ°Ï¤ò½¾Íè¤Î±¦º¸ÀÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢½Ð²ñÆ¬¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÁàÂÉµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¶ÛµÞ»þÁàÂÉ»Ù±ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥éー¥È¡ÎFCTA¡Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥â¥Ë¥¿ーÏ¢·È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ìー¥Àー¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÎACC¡ö1¡Ï¤Î»Ù±çµ¡Ç½³ÈÂç
¥ß¥êÇÈ¥ìー¥Àー¤ª¤è¤ÓÃ±´ã¥«¥á¥é¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Á°ÊýÇ§¼±ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àè¹Ô¼ÖÇ§¼±¡¢¿ÊÏ©È½Äê¡¢³ä¤ê¹þ¤ß¼Ö¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤°¤ì¤¿Ç§¼±ÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»À¼ÂÐÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÀßÄê¼ÖÂ®¤È¼Ö´ÖÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥íー¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡ÎRSA¡ö12¡Ï¤Î»Ù±çµ¡Ç½³ÈÂç
Æ»Ï©É¸¼±¤ä¿®¹æ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ø¤Î¹ðÃÎµ¡Ç½¡ÊÉ½¼¨¤ÎÈ¿Å¾¤äÅÀÌÇ¡¢¥Ö¥¶ー¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡ÖºÇ¹âÂ®ÅÙ¡×¡Ö¼ÖÎ¾¿ÊÆþ¶Ø»ß¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÀÖ¿®¹æ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦È¯¿ÊÃÙ¤ì¹ðÃÎµ¡Ç½¡ÎTMN¡ö13¡Ï¤Î»Ù±çµ¡Ç½³ÈÂç
Àè¹Ô¼Ö¤ÎÈ¯¿Ê¤òÃÎ¤é¤»¤ëÈ¯¿ÊÃÙ¤ì¹ðÃÎµ¡Ç½¤Ë¡¢¿®¹æÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê»þ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ìー¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥È¡ÎLCA¡ö14¡Ï¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹»Ù±ç
¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤¬ºîÆ°Ãæ¤Ë¥ìー¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤ÎÁàÂÉ¡¢²Ã¸ºÂ®¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹Àè¼ÖÎ¾´Æ»ë¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¦¥¤¥ó¥«ーÁàºî¤¬»Ù±ç³«»Ï¤Î¹ç¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ìー¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÁàÂÉ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¥â¥Ë¥¿ーÁõÃå¼Ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î±¿Å¾¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥Õ¥Æ¥£¡ÎPCS¡Ï
- ¥ìー¥Àー¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡ÎACC¡Ï
- ¥ìー¥ó¥Ç¥£¥Ñー¥Á¥ãー¥¢¥éー¥È¡ÎLDA¡ö15¡Ï
- ¥É¥é¥¤¥Ðー°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
DCM¡ÊData Communication Module¡Ë¤Ë¤è¤ëÌµÀþÄÌ¿®¤Ç¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹ÈÎÇäÅ¹¤ØÆþ¸Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÇ½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬²ÄÇ½¤ÊOTA¡ÊÌµÀþÄÌ¿®¡Ë¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥Èµ¡Ç½¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£OTA¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤â¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¼ÖÎ¾Áö¹Ô¡¢Lexus Safety System+µ¡Ç½¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¿¥Ñ¥ïー¥¹¥¤¥Ã¥ÁON»þ¤Î¤ß¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥é¥¹¥µ¥Ýー¥È
ÀìÍÑ¥ー¤Ç¤Î¥É¥¢²ò¾û¤Ç¥×¥é¥¹¥µ¥Ýー¥È¤¬¼«Æ°¤Ç»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãµÞ¥¢¥¯¥»¥ë»þ²ÃÂ®ÍÞÀ©¡ä
¾ã³²Êª¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß²á¤®¤äÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÃÂ®¤òÍÞÀ©¤·¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤¬Æ§¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²»À¼È¯ÏÃ¤È·ÙÊó¥Ö¥¶ー¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡ãLexus Safety System +¤Îµ¡Ç½³ÈÂç¡ä
¥×¥é¥¹¥µ¥Ýー¥È¥âー¥É¤¬ON¤Î¾ì¹ç¡¢Lexus Safety System +³Æµ¡Ç½¤ÎµóÆ°¡Ê·ÙÊó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä²»À¼È¯ÏÃ¤ÎÍÌµ¡Ë¤ò¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤Ë·Ò¤¬¤ëÊý¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤Î¸òº¹ÅÀÂÐ¸þ¼ÖÃí°Õ´µ¯¤ÎºîÆ°
- ¥íー¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡ÎRSA¡Ï¤Ç¤Î²»À¼È¯ÏÃ¤Ë¤è¤ëÃí°Õ´µ¯¼Â»Ü ¤Ê¤É
¢¡ ¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥É¥é¥¤¥Ö¡ÎLexus Teammate Advanced Drive¡ö16¡Ï¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë
°ìÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤ÎËÜÀþ¾å¤ÎÁö¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ Advanced Drive¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÂÂÚ»þ¡Ê0km/h～Ìó 40km/h¡Ë¥ìー¥Àー¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ëµÚ¤Ó¥ìー¥ó¥È¥ìー¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤ÎºîÆ°Ãæ¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¡£Ç§ÃÎ¡¢È½ÃÇ¡¢Áàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï½ÂÂÚ»þ¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼þ°Ï¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿°ÂÁ´±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö ¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ ¡ÈF SPORT Mode Black¡É ¤ÎÂè5ÃÆ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÈF SPORT¡É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿ BBSÀ½¤Î 19¥¤¥ó¥ÁÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë*7¤òÀßÄê¤·¡¢¥áー¥«ー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç LEXUS ¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¤òÀßÄê¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É®¡ö17¤Î¥·ー¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥éー¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢IS¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãIS300h ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É ÆÃÊÌÁõÈ÷¡ä
¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É19¥¤¥ó¥ÁÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡ÊBBSÀ½¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É®¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¿L tex¡ö18¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥È¡Ê±¿Å¾ÀÊ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
¥á¥â¥êー¡¿±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½ÉÕ¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈF SPORT Mode Black Ⅴ¡É¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É®¡Ê¥É¥¢¥È¥ê¥à¥¢ー¥à¥ì¥¹¥È¡¿¥Õ¥í¥ó¥È¥³¥ó¥½ー¥ë¾åÉô¡Ë
ー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê
¡ÊÃ±°Ì ¡§ ±ß¡Ë
¡ö ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¤Î¤ß²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó
¡ö1 EPS= Electric Power Steering
¡ö2 AVS= Adaptive Variable Suspension system
¡ö3 ¥àー¥ó¥ëー¥Õ¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡¢20kgÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö4 É¸½àÁõÈ÷¤ÎÅÅÆ°¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥É¥¥¥µ¥ó¥·¥§ー¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È¥Þー¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó¡É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10kgÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö5 ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊAC100V¡¦1500W¡¿¥é¥²ー¥¸¥ëー¥àÆâ¡Ë¡õ³°ÉôµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¾ì¹ç¡¢10kgÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö6 »ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ö7 ¥¿¥¤¥ä¥Á¥§ー¥ó¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡ö8 Color¡¢Material¡¢Finish¤ÎÎ¬¡£¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿§¤äÁÇºà¡¢¼Á´¶¤ò´Þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
¡ö9 PDA= Proactive Driving Assist
¡ö10 PCS= Pre-Collision System
¡ö11 ACC= Adaptive Cruise Control
¡ö12 RSA= Road Sign Assist
¡ö13 TMN= Traffic Movement Notification
¡ö14 LCA= Lane Change Assist
¡ö15 LDA= Lane Departure Alert
¡ö16 ¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¶¦¤ËÁö¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÆÈ¼«¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¹Í¤¨Êý¡ÖMobility Teammate Concept¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¡£Lexus Teammate¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¤Ï¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²á¿®¤»¤º¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢É¬¤º°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ö17 Ultrasuede®¤ª¤è¤Ó¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨ー¥É®¤ÏÅì¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡ö18 L tex¡Ê¥¨¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏËÜ³×¤Ë¶á¤¤É÷¹ç¤¤¤È¼ê¿¨¤ê¤òÄÉµá¤·¤¿¹çÀ®Èé³×¤Ç¤¹
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò