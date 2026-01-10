賢い猫さんは、飼い主さんの行動を見てたくさんのことを学ぶのでしょう。頭脳明晰で運動神経バツグンな猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。

賢くて運動神経バツグンなミルトンくん

TikTokアカウント「姉んちの猫」に投稿されたのは、必死にドアを開けようとする茶白猫の「ミルトン」くんの様子。ミルトンくんは、投稿主さんのお姉さんの家で暮らしている男の子です。

ある日、お姉さんから投稿主さんに送られてきた1本の動画。その中を見てみると、なんとミルトンくんが必死にドアを開けようとする様子が！ドアに取り付けられているレバーハンドルに飛びつき、人間のようにドアを開けようとしていたといいます。

ドアを開けたいミルトンくんの執念が勝つか、強固なドアが勝つか

ドアに飛びついて必死な姿を見せるミルトンくんに、投稿主さんたちも並々ならぬ執念を感じたとのこと。どうやらミルトンくんは、普段から投稿主さんのお姉さんたちの様子を確認し、ドアの開け方を学んでいたんでしょう。ちゃんとドアの開け方を理解しているなんて、とても賢いですね！

しかも、賢いだけでなく、見事なジャンプや力技を見せてくれたのだとか。賢さに加えて運動神経までバツグンなミルトンくん。この先、ミルトンくんが料理をしたり、重い荷物を運んだりしても不思議ではありません…！

努力は決して裏切らない

そんなミルトンくんでも、ドアは簡単には開きません。1回、2回、3回と挑戦しましたが、ドアは開かず。それでも諦めないミルトンくんの執念がドアの頑丈さを上回り、4度目の正直でドアを開けることに成功したといいます。おめでとう、ミルトンくん！！

ドアを開けて満足げなミルトンくんは、そのままドアの向こう側へ。その背中はヒーローのようで、思わず惚れてしまいました…！ミルトンくんなら、これから先どんな困難が立ちふさがっても乗り越えられるでしょう。

投稿には「ぬこさんは頭いい。ふすまは開けるし引き戸も閉まりきって無ければ開けてくる」「ちゃんと閉めてくれたら言う事無しなんだけどね」「何回もチャレンジするとこが素晴らしい」「力技～お見事」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「姉んちの猫」では、投稿主さんのお姉さんの家で暮らすミルトンくん＆モルトンくんの可愛すぎる姿が多数投稿されています！

ミルトンくん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

