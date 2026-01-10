¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤Î¥á¥â¤Î½¬´·¡Ä¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¥á¥â¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤Î´ð½à¤È¤Ï¡©
À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ä¡¼¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó½¼¼Â¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÅú¤¨¤À¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤À¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¥á¥â¤Îµ»½Ñ¡Ù¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥³¥¯¥è¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬µ¤·¤¿¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡ÖËüÇ½¤ÎÌäÂê²ò·è½Ñ¡×¤È¤Ï¡©
µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È
¡¡À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸¾Ï¤ä²èÁü¤ò¤Ä¤¯¤ëAI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢»ÅÊ¬¤±¤·¤¿¤ê¡¢À°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢»³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼«ºß¤Ë°·¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤íº£¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¡×¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¥á¥â¤Îµ»½Ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥â¤ò¤È¤á¤Ê¤¤¿Í¤À¤±¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î²¼ÃÏ´²Ìé»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥Î¡¼¥È¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¥³¥¯¥è¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¥³¥¯¥è¤Ï¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ä¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤â¼«¤é¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç²¼ÃÏ»á¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤Êý¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ½ê¡×¤Ç¡¢½êÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÉ¬¤º¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡½ñ¤¯¤³¤È¤Ç»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤òÎ©¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬¤òÉÁ¤¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î1ºý¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤³¤½¡¢¥á¥â¤Î½ÅÍ×À¤ÏÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤ÏÂç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤âÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¸À®AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Êº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤íµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¥á¥â¤Îµ»½Ñ¤Ï³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë´ë²è¤äÄó°Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Ä¹Ç¯Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·²þÁ±¤¹¤ë¡£²ñµÄ¤Ç¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¼ÒÆâ¤ÇÃ¯¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Å»ö¡¢À¸³è¡¢²ÈÂ²¤Î¾ÍèÁü¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¥á¥â¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥á¥â¤Ê¤ó¤Æ¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤¤È¤á¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Æüº¢¤«¤é¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß·ìÆù²½¤·¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò½ñ¤½Ð¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP.31¡Ë
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¥á¥â¤¬Âç¤¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆAI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤Ç´¶¤¸¤È¤ê¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÈ¯ÁÛ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Åú¤¨¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢Àµ¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½¡¢»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿®Ç°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¡£¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¥á¥â¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÈó¸úÎ¨¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¥á¥â¤Î´ð½à¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤ÎÁªÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥â¡×¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥á¥â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¾ðÊó¤òÁªÊÌ¤·¡¢·ìÆù²½¤·¤¿¾å¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥â¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é²¿¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤Î¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÌäÂê¢¤É¤¦½ñ¤¯¤Ù¤¤«¡©
¾ðÊó¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢°ì¸À°ì¶çÏ³¤é¤µ¤º½ñ¤¯¤Ù¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤Æ½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÌäÂê£¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡©
¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤É¤¦À¹¤ê¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊP.34¡Ë
¡¡¥á¥â¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡¢¥¶¥ë¤Ç¿å¤ò¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏËÜ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ÌäÂê¢¤É¤¦½ñ¤¯¤Ù¤¤«¡©¢ª²Õ¾ò½ñ¤¤ÇÈ´¤½ñ¤¤·¡¢µ¤¤Å¤¤ò²Ã¤¨¤ë
ÌäÂê£¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡©¢ª¸½¾õ¤òÁ´¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤Ç²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢ÂÇ¤Á¼ê¤ò¹½Â¤²½¤¹¤ë¡ÊP.36-37¡Ë
¡Ö¥á¥â¤Î´ð½à¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¾ðÊó¤ÎÁªÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥â¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥â¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢·ìÆù²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥â¤ÎÆâÍÆ¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢²Õ¾ò½ñ¤¤ÇÍ×ÅÀ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥â¤òÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥ó¥¦¥óÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤À¡£Åú¤¨¤òÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¥á¥â¤ÎÊýË¡ÏÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¡¡¢ÌäÂê¢¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥á¥â¡×¡¢ÌäÂê£¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥á¥â¡×¤ÈËÜ½ñ¤Ç¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾ðÊó³èÍÑ¤Î¼ê½ç¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¿¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¤«¤é¡Ö¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥á¥â¤Îµ»½Ñ¤ÎÂÎ·Ï¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¿Í¿ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï100ºý°Ê¾å¡£·È¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎÎß·×Çä¾å¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë 100Ç¯Àè¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¾ëÀÐ°æ¤Ï¤Ê¤¼°Â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈà¤é¤¬À®¸ù¤¹¤ëÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¸ù¼Ô3000¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡ãÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë¡ä¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ë¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥×¥íÏÀ¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£