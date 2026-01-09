　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13426(　 11739)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17411(　 17003)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2363(　　2363)
　　　　　 　 　 3月限　　　155595(　155595)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 142(　　 142)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11101(　 10250)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　68)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 19453(　 16445)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3265(　　3265)
　　　　　 　 　 3月限　　　110600(　110600)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 105(　　 105)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2561(　　 400)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9470(　　 512)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4931(　　4931)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4867(　　1044)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9283(　　3874)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3443(　　3439)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2861(　　1567)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6934(　　4584)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10576(　 10576)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5646(　　1911)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5528(　　3872)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8619(　　8599)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4389(　　4268)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9119(　　8662)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1849(　　1849)
　　　　　 　 　 3月限　　　 56084(　 56084)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1036(　　 862)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 340(　　 340)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1865(　　1865)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 568(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 968(　　 268)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 423(　　 421)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 395(　　 395)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

