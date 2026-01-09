外国証券 先物取引高情報まとめ（1月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13426( 11739)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 17411( 17003)
日経225ミニ 2月限 2363( 2363)
3月限 155595( 155595)
4月限 142( 142)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11101( 10250)
6月限 68( 68)
TOPIX先物 3月限 19453( 16445)
日経225ミニ 2月限 3265( 3265)
3月限 110600( 110600)
4月限 105( 105)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2561( 400)
TOPIX先物 3月限 9470( 512)
日経225ミニ 3月限 4931( 4931)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4867( 1044)
TOPIX先物 3月限 9283( 3874)
日経225ミニ 2月限 6( 6)
3月限 3443( 3439)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2861( 1567)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 6934( 4584)
日経225ミニ 2月限 25( 25)
3月限 10576( 10576)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5646( 1911)
TOPIX先物 3月限 5528( 3872)
日経225ミニ 3月限 8619( 8599)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4389( 4268)
TOPIX先物 3月限 9119( 8662)
日経225ミニ 2月限 1849( 1849)
3月限 56084( 56084)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1036( 862)
TOPIX先物 3月限 340( 340)
日経225ミニ 3月限 1865( 1865)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 568( 0)
TOPIX先物 3月限 968( 268)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 423( 421)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 395( 395)
日経225ミニ 2月限 70( 70)
4月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
