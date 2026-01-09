濃厚でなめらかな生チョコレート「銀座のレンガ」(全4種)などショコラスイーツを販売開始【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、生チョコレート「銀座のレンガ」(ミルク･ビター･あまおう苺･宇治抹茶)、「銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)」、「銀座ラムレーズンショコラサブレ」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。いずれも要冷蔵品。

2026年1月22日から順次販売を開始し、3月中旬ごろに販売終了予定。なお、北海道･九州地方および福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には取扱店がない。

〈冬季限定の生チョコレートは全4種〉

「銀座のレンガ」は、口に入れた瞬間にほどけていく繊細でなめらかな口どけを追求した、冬季限定の生チョコレート。

定番の「ミルク」「ビター」は、ベネズエラ産カカオがもつ豊かな香りと濃厚な味わいが楽しめる。ホワイトチョコをベースにした「あまおう苺」と「宇治抹茶」は、北海道産生クリームのコクとそれぞれの素材の味わいを引き出しながら、上品な甘さに仕上げた。

◆銀座のレンガ ミルク(12個入)

税込756円

ナッツのような香味、マイルドな酸味と果実感を持つベネズエラ産カカオ豆をカカオマスに使用したミルクチョコレートに、北海道産生クリームを合わせた。カカオの豊かな風味と、芳醇なミルクのコクが楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:21kcal

たんぱく質:0.3g

脂質:1.6g

炭水化物:1.5g

食塩相当量:0.007g

銀座のレンガ ミルク(12個入)

◆銀座のレンガ ビター(12個入)

税込756円

ベネズエラ産カカオ豆をカカオマスに使用したビターチョコレートに、ラム酒とラム酒に栗を漬けたリキュールを合わせた。ラム酒の奥深いアロマが引き立てる、芳醇なカカオの味わいが楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:20kcal

たんぱく質:0.2g

脂質:1.4g

炭水化物:1.7g

食塩相当量:0.001g

銀座のレンガ ビター(12個入)

◆銀座のレンガ あまおう苺(12個入)

税込864円

華やかな香りとやさしい酸味の苺「あまおう」のピューレとホワイトチョコに、北海道産生クリームを合わせた。苺のほのかな酸味と華やかな香りが、ホワイトチョコのまろやかな味わいにぴったりだという。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:22kcal

たんぱく質:0.2g

脂質:1.8g

炭水化物:1.4g

食塩相当量:0.008g

銀座のレンガ あまおう苺(12個入)

◆銀座のレンガ 宇治抹茶(12個入)

税込864円

ホワイトチョコレートに、ほどよい苦みが清々しい「宇治抹茶」と北海道産生クリームを合わせた。渋みが抑えられた深いコクがホワイトチョコにぴったりだという。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:21kcal

たんぱく質:0.2g

脂質:1.4g

炭水化物:1.8g

食塩相当量:0.009g

銀座のレンガ 宇治抹茶(12個入)

◆銀座のレンガ ドゥ(16個入)

税込1,026円

「銀座のレンガ」ミルク･ビターを各8個、計16個アソートした。

銀座のレンガ ドゥ(16個入)

◆銀座のレンガ トロワ(24個入)

税込1,728円

「銀座のレンガ」ミルク･ビター･あまおう苺を各8個、計24個アソートした。

銀座のレンガ トロワ(24個入)

◆銀座のレンガ カトル(32個入)

税込2,160円

「銀座のレンガ」ミルク･ビター･あまおう苺･宇治抹茶を各8個、計32個アソートした。

銀座のレンガ カトル(32個入)

〈生チョコサンドやショコラサブレも販売〉

このほか、生チョコレートをスポンジでサンドした「銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)」や、自家製のラムレーズン入りショコラクリームを使った「銀座ラムレーズンショコラサブレ」も登場する。

◆銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)(4個入)

税込1,512円

クーベルチュールチョコレートを使用した生チョコレートをスポンジでサンドした。口どけなめらかな生チョコレートと、ふわふわ食感のスポンジの食感の違いが楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:93kcal

たんぱく質:1.6g

脂質:5.6g

炭水化物:10.1g

食塩相当量:0.07g

銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)(4個入)

◆銀座ラムレーズンショコラサブレ(6個入)

税込1,188円

ベルギー産チョコレート&発酵バターを使用したショコラクリームに、2種のラム酒を使用した自家製ラムレーズンを合わせ、ほろ苦い味わいのココアサブレでサンドした。コク深いショコラクリーム、芳醇なラムレーズン、さっくりサブレが調和した、贅沢な味わいが楽しめる。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:114kcal

たんぱく質:1.4g

脂質:6.4g

炭水化物:12.6g

食塩相当量:0.03g

銀座ラムレーズンショコラサブレ(6個入)