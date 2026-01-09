Web3»þÂå¤Î¡Ö¸¤¤¤ª¶â¡×¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤È¤Ï¡©¡¡´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶ä¹Ô°÷¤¬Å°Äì²òÀâ¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥óÁ°ÊÔ¡Û#2
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô CXO¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»Ô¸¶¤Ç¤¹¡Ê¹Êó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ÖWeb3¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜÏ¢ºÜ¡£Á°²ó¤ÎÏ¢ºÜ¡ô1¤Ç¤Ï¡¢Web3À¤³¦¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Web3¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤ª¶â¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Web3»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¤ª¶â¤Î¥«¥¿¥Á¡á¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AIÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Æ³Æþ: ¡ÖÌ¤Íè¤Î¤ª¶â¡×¤Î¸÷¤È±Æ
À¸ÅÌ¡Ê¹Êó »Ô¸¶¡Ë¡§AIÀèÀ¸¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¤Í¡ª
Á°²ó¡¢¡Ê²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¡Ë°Å¹æ»ñ»º¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ä¡Ä¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡Ö²Á³Ê¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â²ÁÃÍ¤ÎÏ¢Æ°¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¥Ç¥Ú¥Ã¥°¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è°úÁê¼ê¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤½¤ì¤È¤â²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AIÀèÀ¸¡ÊWeb3.0³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼ ½ÂÃ«¡Ë¡§¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢»Ô¾ì¤Ç¡Ö¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢2022Ç¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖTerraUSD¡ÊUST¡Ë¡×¤ÎÊø²õ»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ôÇ¯Á°¤Î»ö·ï¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¿ôÇ¯Á°¤Î»ö·ï¤¬¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¤¨¤¨¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬»ý¤Ä¡Ö¸÷¡Ê²ÄÇ½À¡Ë¡×¤È¡Ö±Æ¡Ê¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¤ò¡¢²¿¤è¤ê¤âÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¸÷¡×¤ÎÉôÊ¬¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö±Æ¡×¤ÎÉôÊ¬¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¸÷¡×¤À¤±¤ò¸«¤ÆÇ®¶¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º¤½¤Î¡Ö±Æ¡×¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¸÷¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬ËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¡Ö±Æ¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê»ö·ï¤Ï¡¢¡Ö¡Ø°ÂÄê¡Ù¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡ØÎ¢ÉÕ¤±¡Ù¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¶â¤ÎÉÔÊÑ¤Î¿¿Íý¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤³¤½¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¾Ï¡Ú¸÷¤È±Æ¡Û: ¤Ê¤¼Èá·à¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡© 2¤Ä¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×
À¸ÅÌ¡§¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡Ö¸÷¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¡¢¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö±Æ¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö±Æ¡×¤ÎÀµÂÎ¤«¤éÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö±Æ¡×¤òÄ¾»ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¸÷¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ÎÈá·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö±Æ¡×¤ÎÀß·×¿Þ¡§¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·¿¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
AIÀèÀ¸¡§¡Ö¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿TerraUSD¡ÊUST¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀß·×¿Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤ëÊÆ¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¸½¼Â»ñ»º¤ò¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¡ÊÃ´ÊÝ¡Ë¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢UST¤ÏÃ´ÊÝ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡Ö¤â¤·1UST¤¬1¥É¥ë¤è¤ê°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢LUNA¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°Å¹æ»ñ»º¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤ÈÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤â¤·1¥É¥ë¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤Î¸ò´¹¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ°¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö1UST¢â1¥É¥ë¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÇÌî¿´Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡§¸½¼Â¤Î½àÈ÷»ñ»º¤Ë¤è¤ëÎ¢ÉÕ¤±¡ÊÃ´ÊÝ¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌµÃ´ÊÝ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤Ëº½¾å¤ÎÏ°³Õ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤Þ¤µ¤·¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À»þ¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë²ÁÃÍ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸÷¡×¤ÎÀß·×¿Þ¡§Ë¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
AIÀèÀ¸¡§°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖË¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·øÏ´¤ÊÀß·×¿Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¤Î¿Þ1¤ò¸«¤ë¤È¡¢º¸Â¦¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤Î²Á³Ê¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ±¦Â¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëUSD¥³¥¤¥ó¡ÊUSDC¡Ë¡Ê¢¨¡Ë¤Î²Á³Ê¤¬¤¤¤«¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Þ1¡§¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¤ÈUSD¥³¥¤¥ó¡ÊUSDC¡Ë¤Î²Á³Ê¥Á¥ã¡¼¥È
¢¨USD¥³¥¤¥ó¡ÊUSDC¡Ë¡§ÊÆ¥É¥ë¤È²ÁÃÍ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡£¤½¤Î½àÈ÷¶â¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¸½¶â¤ª¤è¤ÓÃ»´üÊÆ¹ñºÄ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¹â¤¤Æ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ô¾ì¤Î¶ËÃ¼¤ÊÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤Ë1¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤«¤é²Á³Ê¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§ËÜÅö¤À¡ª¡¡Á´Á³°ã¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÉáÃÊ¤Î¤ª¶â¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö1USDC¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í1ÊÆ¥É¥ë¡×¤È²ÁÃÍ¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬1ÊÆ¥É¥ë¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤´¤È¤Ë¡¢1USDC¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥³¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±³Û¤ÎÊÆ¥É¥ë¤¬¡Ö½àÈ÷¶â¡×¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¯¹Ô¤·¤¿¥³¥¤¥ó¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÆ¥É¥ë¤ò¡Ö½àÈ÷¶â¡×¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²ÁÃÍ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡¢¤È¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
Q¡¥½àÈ÷ÍÂ¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
½àÈ÷ÍÂ¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÂ¶âÅù¤Î°ìÄêÈæÎ¨¡Ê¤³¤ì¤ò¡Ö½àÈ÷Î¨¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÆüËÜ¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡×¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¶ä¹Ô¤ËÅöºÂÍÂ¶â¤Þ¤¿¤Ï½àÈ÷ÍÂ¤ê¶â¤È¤·¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÇÄã¶â³Û¤ò¡¢¡ÖË¡Äê½àÈ÷ÍÂ¶â³Û¡×¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½êÍ×½àÈ÷³Û¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢1957Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ë¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö½àÈ÷ÍÂ¶âÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷ÍÂ¶âÀ©ÅÙ¤Î½àÈ÷Î¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¤¬¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀßÄê¡¦ÊÑ¹¹¡¦ÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô¥µ¥¤¥È¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¤Ë¤Á¤®¤ó¡×
AIÀèÀ¸¡§¤½¤¦¡£¤½¤Î¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¸÷¤È±Æ¤òÊ¬¤±¤ë·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
2¾Ï¡ÚÉ¬Í×À¡Û: ¤Ê¤¼¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¡×¤ª¶â¤¬É¬Í×¡© ¤ª¶â¤Î3¤Ä¤ÎÌò³ä
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢1¾Ï¤Ç³Ø¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢Èá·à¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¡×¤Î¤Ê¤¤Àß·×¿Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡ÖË¡ÄêÄÌ²ßÃ´ÊÝ·¿¡×¤³¤½¤¬¡Ö¸÷¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤È¡£
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¡×¤¬¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤Î¸»Àô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤¬¤ª¶â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¶â¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¤Ù¤¡Ö3¤Ä¤ÎÌò³ä¡×¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬»ý¤Ä¡Ö3¤Ä¤ÎÌò³ä¡×¡©
AIÀèÀ¸¡§¤½¤â¤½¤â¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¡×¡Ö¢¸ò´¹¤Î¼êÃÊ¡Ê·èºÑµ¡Ç½¡Ë¡×¡Ö£²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢È¬É´²°¤µ¤ó¤Ç¡Ö¤³¤Î¥ê¥ó¥´¤Ï150±ß¡×¤ÈÃÍÃÊ¤¬Ê¬¤«¤ê¡Ê²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¡Ë¡¢¤½¤Î150±ß¤Ç¥ê¥ó¥´¤òÇã¤¤¡Ê¸ò´¹¤Î¼êÃÊ¡Ë¡¢»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿150±ß¤ÏÌÀÆü¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸²ÁÃÍ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ê²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¡Ë¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°Â¿´¤·¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î½¾Íè¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢Àè¤Û¤É³Ø¤ó¤À3¤Ä¤ÎÌò³ä¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¡×¤Î°ÂÄêÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3¾Ï¡ÚÈæ³Ó¡Û¡§´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î
À¸ÅÌ¡§¤ª¶â¤¬¡Ö¡²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¡×¡Ö¢¸ò´¹¤Î¼êÃÊ¡Ê·èºÑµ¡Ç½¡Ë¡×¡Ö£²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢²Á³Ê¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Þ2¡§´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ/ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó
À¸ÅÌ¡§¤Ç¤âAIÀèÀ¸¡¢¾¯¤·´ðËÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï´û¤Ë¡û¡ûPay¤ä¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢±ß¤È1¡§1¤Ç²ÁÃÍ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿ÊØÍø¤Ê¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡×¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¤½¤ì¤é´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§º£¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡×¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤È¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÃæ±û½¸¸¢·¿¡×¤È¡ÖÊ¬»¶·¿¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¿Þ¤Î°ã¤¤
¿Þ3¡§½¾Íè·¿¤ÎÃæ±û°ì¸µ´ÉÍý¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶´ÉÍý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñÊ¿À®30Ç¯ÈÇ¡×¿ÞÉ½3-3-3-1¡Ë
AIÀèÀ¸¡§¾å¤Î¿Þ3¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤Î´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÃæ±û½¸¸¢Åª¡ÊÃæ±û½¸¸¢·¿¡Ë¡×¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤¬BÅ¹¤Ç1,000±ß»È¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼è°ú¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÂè»°¼Ô¡×¤ò²ð¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤ª¶â¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Æ±¤¸¼è°úµÏ¿¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¶¦Í¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÊ¬»¶·¿¡×¤Îµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§Ãæ±û½¸¸¢·¿¤ÈÊ¬»¶·¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÀß·×¿Þ¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§Âç¤¤¯4¤Ä¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Áê¸ß±¿ÍÑÀ¡Ê·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ë¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î»Ä¹â¤ò¡¢ÊÌ¤Î·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¤¡¼¥µ¥ê¥¢¥à¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤ó¤Ê·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¡Ê¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¹ñ¶¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤È¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¡Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ë
Ãæ±û½¸¸¢Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ë´ÉÍý¼Ô¤Î¡Öµö²Ä¡Ê¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Ê¬»¶·¿¤Ç¤Ï¤½¤Î¡Öµö²Ä¡×¤¬¸¶Â§ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡Ê¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â´ûÂ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¡ÖÍøÍÑ¡×¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¼è°ú¤ÎÁ´ËÆ¤Ï±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Î¼è°ú¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¶¦Í¤¹¤ëÂæÄ¢¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è°úÍúÎò¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²ñ·×´Æºº¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¡¦¥í¡¼¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡ËÂÐºö¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÀ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AIÀèÀ¸¡§¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏË¡Î§¤ä¿®ÍÑ¤Î¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Web3¤Î¡ÖÃ¯¤Ç¤â³«È¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¼Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÊ¬»¶·¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Þ¥Í¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
À¸ÅÌ¡§¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¡ÖÀß·×¿Þ¡×¤Î°ã¤¤¤¬¡¢·èºÑ¥¢¥×¥ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Ã±¤Ê¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤³¤½¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¥³¥¤¥ó¡×¤«¤é¡¢·ÀÌó¤ò¼«Æ°¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¸°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
4¾Ï¡Ú»ÅÁÈ¤ß¡Û¡§·ÀÌó¤ò¼«Æ°¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤ÎÀµÂÎ
À¸ÅÌ¡§¤Õ¤¥¡¢´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤¬¡ÖÃæ±û½¸¸¢·¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡ÖÊ¬»¶·¿¡×¤ÎÀß·×¿Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î·èºÑ¥¢¥×¥ê¤ä¹ñ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÀ¸¤à¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤´Ì¾Åú¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¼Á¤³¤½¤¬¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸°¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡¢·ÀÌó¤ò¼«Æ°¼Â¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î¼ê¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡©
AIÀèÀ¸¡§¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÇÆ°¤¯¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤é¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¿È¶á¤ÊÎã¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¼è°ú¤ò¡¢¿Í¤Î¼ê¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¾¦ÉÊ¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¦Î®¤Î¾ðÊó¤È¡¢¡ÖÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶âÎ®¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡Ê¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¡Ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢·ÀÌó¤Î¼«Æ°¼Â¹Ô¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡ª¡¡Èó¾ï¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤é¤ì¤¿¾ò·ï¡×¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¡×¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×È½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾ò·ï¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬¤â¤·´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ÀÌó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¶ä¹Ô°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Èó¾ï¤Ë±Ô¤¤»ØÅ¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏWeb3¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¥ª¥é¥¯¥ëÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥é¥¯¥ëÌäÂê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó¤Î³°¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀµ³Î¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤«¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤¬²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§Ã±¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
5¾Ï¡Ú²ÄÇ½À¡Û¡§Ì¤Íè¤òÂó¤¯3¤Ä¤ÎÈâ
AIÀèÀ¸¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¤ë¤ª¶â¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï3¤Ä¤ÎÈâ¤ò³«¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»¡×¤ÎÈâ¡¢¡Ö¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÈâ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö£¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÈâ¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§3¤Ä¤ÎÈâ¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤äÀ¸³è¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
AIÀèÀ¸¡§¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Á÷¶â¤ä·èºÑ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î¼ý±×Ê¬ÇÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬Ã±¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤È¤á¡Ú·ëÏÀ¡Û¡§¼Ò²ñ¤ÎOS¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë
À¸ÅÌ¡§¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡2¾Ï¤Ç³Ø¤ó¤À¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡¢3¾Ï¤Î¡ÖÊ¬»¶·¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¼Á¡¢¤½¤·¤Æ4¾Ï¤Î¡Ö¥×¥í¥°¥é¥à²ÄÇ½À¡×¡£
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤«¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ê´ûÂ¸¤Î¡ËÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÆ°¤«¤¹¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¤ÎOS¡Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
AIÀèÀ¸¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬ËÜÆü¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
É½1¡§´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ/ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î°ã¤¤
´ûÂ¸¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤¬ÊØÍø¤Ê¡Ö·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÆ°¤«¤¹¡¢¤è¤ê´ðÈ×Åª¤ÊOS¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÉ½1¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢OS¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¼ïÎà¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸÷¤È±Æ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎOS¤¬»ý¤Äµ±¤«¤·¤¤²ÄÇ½À¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸÷¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ç¤â¡¢ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥é¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö±Æ¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤Àß·×¿Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èá·à¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
AIÀèÀ¸¡§¤¨¤¨¡£OS¤Ë¤â¥Ð¥°¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö±Æ¡×¤ÎÉôÊ¬¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤»¤º¤·¤Æ¤Ï¡¢Web3¤Î¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡Ö¸÷¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Web3¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¼Â¼Ò²ñ¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ÎÁÐÊý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ¡ô3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¡Ö±Æ¡×¤ÎÉôÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¼ïÎà¡×¤´¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Î¶µ·±¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ ¤½¤Î°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Àè¤Ë¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡Ö¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»¡×¡Ö´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢ËÉÙ¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸ÅÌ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡º£²ó³Ø¤ó¤ÀOS¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢¼¡²ó³Ø¤Ö¡Ö°ÂÁ´À¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤â¡¢Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤â¡¢Î¾Êý³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖWeb3¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¡¢¡ô3¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯
