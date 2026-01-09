

CNBLUE

3ピースバンド・CNBLUEが、９日にスタートしたKDDIのYouTubeチャンネル「PBLive Produced by au（以下：PBLive）」に登場。1月12日の本編公開に先駆け、公式チャンネルでティザー映像が解禁された。

コンセプトは至ってシンプル、かつ斬新な「One Booth, One Live」。「電話ボックス」をモチーフにしたブースから、アーティストが渾身のライブパフォーマンスを披露。本場韓国のハイクオリティなミュージッククリップを、世界中にぶっ放すというプロジェクトだ。

注目の第一弾を飾るのは、日本でも絶大な支持を得る3ピースバンド・CNBLUE。1月12日の本編公開に先駆け、公式チャンネルでは既にティザー映像が解禁されており、ファンのボルテージは最高潮に達している。

さらに、第二弾アーティストとしてMJ（ASTRO）の出演が決定しており、こちらは1月26日にミュージッククリップが公開される予定だ。

また、プレゼントキャンペーンも実施。抽選で300人に「1,000Pontaポイント」が当たる配信記念企画が実施される。au IDさえあれば誰でもエントリー可能で、期間は1月12日から3月31日までとなっている。

コンテンツはすべて無料。YouTubeのほか、X、Instagram、TikTokといった各種SNSでも関連動画が順次配信される予定だ。