ABEMAは、2026年1月12日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』の最新シリーズ『今日、好きになりました。テグ編』を放送。幾田りらの書き下ろし楽曲「パズル」が主題歌に決定した。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。

番組主題歌に決定した「パズル」は、幾田りらによる『今日好き』のために書き下ろされた最新楽曲。「色も形もね でこぼこな 二人でいつか 手と手を繋げたらいいな」「分かってる あと少しで完成する 気持ちの欠片を ずっと拾い集めてる」「散らばったピースの中から 君へと繋がる欠片を探すの」の歌詞にあるように、“君”への募る想いをパズルのピースになぞらえ、戸惑いながらも恋を確信し、一歩踏み出そうとする心の機微を描いており、爽やかで疾走感のあるアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。

「パズル」の楽曲提供に際し、「恋風」に続き『今日好き』の主題歌を担当する幾田りらは「誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく― そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました」とコメントを寄せている。（以下、全文掲載）

1月12日より放送するシリーズ最新作『今日、好きになりました。テグ編』では、ひなた（高校2年生/静岡県）、もか（高校1年生/広島県）、るい（高校3年生/長野県）、りくと（高校1年生/埼玉県）ら継続メンバーに加え、りな（高校2年生/大阪府）、みせら（高校1年生/埼玉県）、けんせい（高校3年生/福島県）、りお（高校2年生/東京都）、ゆうた（高校2年生/栃木県）ら5名が初参加。韓国第3の都市であるテグを恋の舞台に、現役高校生たちが運命に翻弄されながらも、恋する自分の気持ちに向き合う。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■幾田りらコメント

―楽曲「パズル」に込めた思い

誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちにわかっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく―

そんなパズルのピースをひとつずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました。

完成へ向かうまでの迷いや、高鳴っていく気持ちを、皆さんの中で育っていく恋心と重ねながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

―『今日好き』で「パズル」を聞くのを楽しみにしている視聴者へ

皆さんの中に残る旅の思い出や、新シーズンで生まれる新たな恋路に、そっと寄り添う一曲になれたら嬉しいです。

■楽曲情報

ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズ主題歌幾田りら「パズル」作詞・作曲：幾田りら編曲：Carlos K.

■ABEMA『今日、好きになりました。テグ編』 番組概要

初回放送：2026年1月12日（月）夜9時～