髙橋真梨子が自身のInstagramを更新し、福山雅治、布施明、石川さゆりとの集合ショットを披露した。

■『NHK紅白歌合戦』の舞台裏で実現した豪華集合ショット

高橋は「NHK紅白終了後に（カメラの絵文字）布施明さん 石川さゆりさん 福山雅治さんと。楽しいひと時でした」というコメント。同時にバックステージで撮影された4ショットを公開。

真っ白なスーツ姿の福山、ブルーのスパンコールが煌めく衣装を纏った髙橋、鮮やかな赤の着物姿の石川は、頭の上にウマのぬいぐるみを乗せる遊び心も見せた。そして、黒のスーツでシックな布施の姿を見ることができる。2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』において、4人は視聴者の魂を揺さぶる至高のパフォーマンスを披露した。「クスノキ-500年の風に吹かれて-」に加えてB’zの稲葉浩志と「木星 feat. 稲葉浩志」を熱唱。髙橋は、色あせない名曲「桃色吐息」を、石川は圧巻の「天城越え」を、布施は壮大な「MY WAY」を歌い上げた。

SNSには「素敵な大人4ショット」「歌唱力が素晴らしい方が勢揃い」「皆様の歌唱力に圧倒されました」「豪華ですね」「歌声に圧倒されました」と称賛の声が続々と寄せられている。

