【ハッピーセット：「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」】 1月16日 発売 価格：510円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）

日本マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて1月16日に期間限定発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」では、しんのすけなどがデザインされたマクドナルドをモチーフにしたおもちゃが全6種類ラインナップ。「変形ロボのレストランが変身！カンタム・ロボ」や絵合わせゲーム「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」などが用意されている。

ハッピーセット「ポムポムプリン」では、「ポムポムプリン」をモチーフにした食事・勉強など生活の様々なシーンで使えるおもちゃ全6種がラインナップ。帽子を引き出すと定規が現れる仕組みの「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」や小物入れの「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」などが展開となる。

どちらも販売期間は1月16日より4週間となっており、1月16日～22日に第1弾（各3種）、1月23日～29日に第2弾（各3種）、1月30日～第3弾（全6種など）がもらえる。

また、ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃの外箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を遊べる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲームとなっており、タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていく。ステージはおもちゃによって変わり、ステージに応じてポムポムプリンのコスチュームや音色が変化。最終ステージまで遊ぶと、おもちゃによって異なる壁紙(全6種類)がもらえる。

ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」

【第1弾：1月16日～22日】

・「レストランがへんしん！カンタム・ロボ」

・「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」

・「しんちゃんのアクションスライダー！」

【第2弾：1月23日～29日】

・「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」

・「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」

・「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」

【第3弾：1月30日～】

・第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がある

ハッピーセット「ポムポムプリン」

【第1弾：1月16日～22日】

・「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」

・「ポムポムプリン ころころカート」

・「ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ」

【第2弾：1月23日～29日】

・「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」

・「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」

・「ポムポムプリン なかよしフォークスタンド」

【第3弾：1月30日～】

・第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がある

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387