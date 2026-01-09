マクドナルド、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」が1月16日発売！「ポムポムプリン」ではスマホ用リズムゲームも遊べる
日本マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて1月16日に期間限定発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」では、しんのすけなどがデザインされたマクドナルドをモチーフにしたおもちゃが全6種類ラインナップ。「変形ロボのレストランが変身！カンタム・ロボ」や絵合わせゲーム「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」などが用意されている。
ハッピーセット「ポムポムプリン」では、「ポムポムプリン」をモチーフにした食事・勉強など生活の様々なシーンで使えるおもちゃ全6種がラインナップ。帽子を引き出すと定規が現れる仕組みの「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」や小物入れの「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」などが展開となる。
どちらも販売期間は1月16日より4週間となっており、1月16日～22日に第1弾（各3種）、1月23日～29日に第2弾（各3種）、1月30日～第3弾（全6種など）がもらえる。
また、ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃの外箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、リズムゲーム「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」を遊べる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲームとなっており、タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていく。ステージはおもちゃによって変わり、ステージに応じてポムポムプリンのコスチュームや音色が変化。最終ステージまで遊ぶと、おもちゃによって異なる壁紙(全6種類)がもらえる。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」【第1弾：1月16日～22日】
・「レストランがへんしん！カンタム・ロボ」
・「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」
・「しんちゃんのアクションスライダー！」
・「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」
・「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」
・「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」
・第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がある
ハッピーセット「ポムポムプリン」【第1弾：1月16日～22日】
・「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」
・「ポムポムプリン ころころカート」
・「ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ」
・「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」
・「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」
・「ポムポムプリン なかよしフォークスタンド」
・第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等をお渡しする場合がある
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387