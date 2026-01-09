＜モラ夫がバズった！？＞横暴な態度と嫌味は止まらない。ブログのネタ「あざーす！」【第3話まんが】
私はミユキ。夫のヨウスケ、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。SNSに寄せられた共感のコメントに手応えを感じた私は、本格的にヨウスケの愚痴ブログを始めました。元々イラストを描くことが好きだったため、初心者ながら漫画ブログに挑戦することにしました。ヨウスケとの具体的な不満エピソードを綴るたびにコメントがつき、同じ悩みを持つ人がたくさんいることを知って心が軽くなりました。しかしタブレットにかじりつく私の姿を見たヨウスケは、なんだかおもしろくない様子。私の気持ちを理解せず文句ばかり言うヨウスケに怒りを感じ、夫婦の溝はさらに深まっていくのでした。
私はスマホを握りしめ、目を輝かせていました。ブログを始めて数か月、なんと初めて収入があったのです。その額はわずか数百円。しかし私にとって、この収入は大きな意味を持っていました。私はこのお金を、将来のための「離婚貯金」として少しずつ貯めていくことを決意しました。
ヨウスケは的外れな嫌味を言うと、大きな音を立てながら寝室に入っていきました。以前はいちいちムカムカしていたけど……今は家以外の居場所があるので気にならなくなっていました。ヨウスケは私がブログを始めたことにも、ましてやそれがわずかとはいえ収入に繋がっていることにも、まったく気づいていませんでした。
ブログを始めて数か月、初めての広告収入がありました。わずか数百円でしたが、自分の力で稼いだお金は大きな喜び。私はこれを「離婚貯金」と名付けました。
家事や育児をしているとき以外は、タブレットにかじりついている私をヨウスケは非難しましたが、以前のようにムカつくことは少なくなりました。
家以外の居場所ができたからです。これからヨウスケが自分勝手な振る舞いをするたびに、すべてがブログのネタになると思うと、笑みすらこぼれました。
