「人生は一度きり、やりたいことは全部やりたい」

東京大学大学院で核融合を研究しながら、ピン芸人として舞台にも立ついぜんさん。来春からは会社員としての新たな一歩を踏み出します。

いぜんさんが語る「両立」は、芸人と会社員のどちらかを保険にするのではなく、 どちらも本気で生きる という選択です。後編では、会社員になっても芸人を続ける理由、ピン芸人としての戦い方、そしてその先に描く未来について聞きました。

会社員になる決断

――来年の春からは就職されるそうですが、前から社会人になると決めていたんですか？

いぜん： いえ、もともとは博士課程に進もうと考えていました。会社員になると会社の仕事が中心の生活になってしまうんじゃないかという不安もありましたし、学生として芸人に挑戦し続けるのもいいかなと思っていたんです。

――進学を考えていた中で、気持ちが就職に向かったきっかけは何だったんですか？

いぜん： 去年、東大のプログラムでニューヨークへ行き、現地の企業で働くOBの方々にインタビューする機会がありました。そのとき先輩たちに 「君は研究室にこもるより、いろんな人と接する方が輝くと思う」 と言われたんです。

実際、それまで関わったことのない業界の人たちと話す中で、お笑いに通じる発想や、人とのやり取りの中に生まれる「面白さ」にたくさん気づかされました。その経験がすごくいい刺激になって、 「会社員として社会に出ることで、お笑いにも生かせることがあるかもしれない」 と思うようになりました。

――芸人を続けながら会社員になると、かなりハードな毎日になりそうですね。

いぜん： そうかもしれません。でも、どちらも本気でやりたいんです。 人生は一度きりなので、やりたいと思ったことは全部やってみたい 。やってみて無理なら、そのときに考えればいいと思っています。

まったく違う世界だからこそ両立できる

――現在も、大学の研究と芸人活動、まったく違う世界を行き来されていますよね。どちらも本気で取り組むのは、相当エネルギーが要りそうです。

いぜん： 大変なこともありますけど、まったく違う世界だからこそ両立できているなと思います。例えば、芸能界は華やかで楽しい一方、SNSでアンチコメントを見て落ち込むこともあります。

でも、研究室に行って物理の世界に没頭していると、芸人としての悩みを忘れられるんです。100年後の未来にも役立つかもしれない技術のことを考えていると、気分が変わるというか、不思議と前向きな気持ちになれるんです。

反対に、研究のことばかり考えて煮詰まってしまう時もあります。そんな時は、芸人仲間と話したり、ライブに出たりしてから研究に戻ると、ふと解決のヒントが浮かんだりします。 まったく関係ないからこそ、続けられているんだと思います 。

――大学院の研究と芸人活動のバランスはどうなっていますか？

いぜん： 去年まではライブが月に1～2回で、サークルよりも頻度が低いくらいでした。今年の1月に「千鳥かまいたちアワー」(日本テレビ)に出させていただいてから、いろいろなお仕事をいただけるようになりました。

――今年に入ってから一気に忙しくなったんですね。

いぜん： そうなんです。ちょうど就活の一番忙しい時期とも重なっていたので、毎日、芸人の仕事と就活のことを考えながら過ごしていました。慌ただしかったですけど、どちらも自分にとって大事なことだったので、「この両立には大きな意味がある」と思いながらやっていたら、忙しい中でも充実感やワクワクする感覚も味わうことができました。

会社員と芸人、二つの視点で磨く笑い

――研究と芸人を両立する中で、芸人としての経験が他の場面で生きたと感じることはありますか？

いぜん： たくさんあります。特に就活のときに実感しました。大勢のお客さんが入る劇場でネタを披露してきたので、面接官の前でもあまり緊張しませんでした。それに、コミュニケーション力や場の空気を読む力も、芸人をしていたから身についたと思います。

また、芸人の世界では個性が強い人が評価されやすいので、そこで自信をつけられたことも就活で生きました。

――反対に、これから会社員として働く経験が芸人活動に生きることもあると思いますか？

いぜん： あると思います。会社員として働くことで、一般的な考え方や常識が身につきますよね。そうすると、逆に自分の「変わった個性」が、より際立つと思うんです。

それに日本のコントの魅力は「共感」だと思っていて、会社員として働いた方が世間の人たちが何を考えて、どんな悩みを抱えているのかを知ることができます。そうした経験があって初めて、より多くの人に共感してもらえるネタが作れるんだと思います。

――ただ、会社員になると芸人活動の時間は限られてしまいますよね。

いぜん： そうなんです。平日は芸人の仕事が難しくなるので、YouTubeのように、自分の好きな時間に発信できるメディアに力を入れようと思っています。

挑戦する中国人ピン芸人、いぜんの目指す未来

――芸人としての活動について教えてください。今年のM-1グランプリはユニットで参加されたんですよね？

いぜん： はい。同じ中国出身芸人のシンさん（コウキシン、ワタナベエンターテインメント所属）との「シン・イゼン」というコンビで、3回戦まで進むことができました。普段はピンですが、もともと漫才をやりたくて芸人になったので、誰かと一緒に挑戦する楽しさを改めて実感しました。3回戦に進めたのも、そのおかげだと思います。同じ週には簿記試験や論文の締め切りも重なっていましたが、どれも楽しみながらやれました。

――芸人として、今後、挑戦してみたいことはありますか？

いぜん： たくさんあるんですが……いつかは 冠番組を持ってMCをするのが夢 です。以前、SNSで「なんで男性の中堅芸人と女子アナの組み合わせばかりなんだ」という投稿を見て、確かにそうだなと思ったことがありました。簡単なことではないと思いますが、できるところまで挑戦してみたいです。

――中国人として日本で芸人をやる、というのも簡単なことではないですよね。それでも続けようと思えるのは？

いぜん： 高校時代、一番悩んでいた時期に私を救ってくれたのが、日本のお笑いなんです。日本のバラエティ番組が心の支えになってくれました。

それに、今年に入ってから、多くの方から応援のメッセージをいただくようになりました。「いぜんちゃんを見て留学に行こうと決めました」、「外国語の勉強を始めました」といった言葉をもらうと、とても温かい気持ちになり、胸が熱くなることもあります。

私のネタで笑って元気になってくれる人たちのために、これからも全力で頑張りたいと思っています。

――ファンの声がいぜんさんの力になっていて、いぜんさんの挑戦する姿が、誰かの背中を押しているんですね。

いぜん： 10年前は、中国で嵐のバラエティ番組を見ていた普通の高校生でした。それが今では、日本の芸能界で活動するまでになりました。片言の私でも挑戦を続ければここまで来られる、そういう姿を見せることで、誰かの希望になれたら嬉しいです。

――応援してくれる人の存在が励みになる中で、今後、会社員として働きながら芸人を続けることについてはどう考えていますか？

いぜん： 来年から、どれくらいのペースで芸人活動を続けられるか、正直まだわからないので、「賞レースでここまで行きたい」といった具体的な目標よりも、今の時代の流れと自分の波長があうかどうかを大事にしたいと思っています。

努力や才能ももちろん大事ですが、運も重要だと思うので、自分にできることは精一杯やって、あとは時代に任せるつもりです。

会社員も芸人も！欲張りに楽しむいぜんの道

――「一歩を踏み出したいけれど勇気が出ない」という人へのアドバイスをお願いします。

いぜん： 人生は一度きりなので、やりたいことがあれば思い切って挑戦してみてほしいです。失敗しても、それでいいと思うんです。そのとき頑張った自分に感謝できるし、後悔のない人生につながると思います。

それに、 自分の色々な面を出していくことで自信がついたり、新しい道が見つかったりするはず です。

例えば、仕事は営業だけど趣味はプログラミングという場合は、その趣味をしっかり育ててみるといいと思います。思わぬビジネスチャンスがつかめるかもしれません。また、英語や中国語を学んでいれば、駐在のチャンスが生まれたり、他国の企業との仕事につながったりするかもしれません。

どの道を選ぶかは自分次第だし、いつ歩き出すのかも自由ですが、一歩踏み出さなければ何も生まれません。だから、勇気を出して踏み出してほしいです。

――では最後に、いぜんさんが自身に肩書をつけるとしたら、どんな言葉になりますか？

いぜん： 「予測不能のチャイニーズボケマシーン」 ですね。いつか賞レースの決勝に出たら、こういうキャッチコピーがつくだろうなと想像しています（笑）。中国から日本に来て、東大の院生になり、芸人になり、来年からは会社員になります。全部が予測不能でしたが、すべてを全力で楽しんできました。芸人としても、一人の人間としても、今後も挑戦し続けたいと思います。

10年前、中国の高校生だったいぜんさんは、インターネット越しに日本のお笑いを夢中で見ていました。今では日本で芸人として舞台に立ち、来春からは会社員としての新しい挑戦も始まります。研究も、お笑いも、会社員も！待ち受けているのが「予測不能」なことであっても、いぜんさんはこれからも挑戦を続けていきます。*

