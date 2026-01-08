ÃæÂ¼³¤¿Í¤È¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤¬¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¡×
¢£¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÂ¼³¤¿Í¤È¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò①～②
¡Ø¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤È¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¸½ÃÏ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¾ë¤òÇØ¤Ë¡¢¡ÖTJ¥Ýー¥º¡×¤ò·è¤á20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤Î´Õ¾ÞÀÊ¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£´Õ¾ÞÀÊ¤«¤é¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²¥¥¹¤òÈô¤Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤È¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¾å´ü¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢Travis Japan¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØTravis Japan Summer Vacation!! ―7¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î¹―¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åê¹Æ¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£