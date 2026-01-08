【義母介護は専業主婦のシゴト？】「プロに頼むべき！」夫を説得し続けた結果＜第7話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第7話 キッチリわからせないと
【編集部コメント】
アサカさんが一生懸命説得し続けた結果、トモキさんだけはようやく納得してくれたようですね。しかしまだまだリツコさんやサナエさん、そしてふたりのお義兄さんの説得が残っています。とくにリツコさんは、アサカさんに丸投げする気満々でしたから、きっと一筋縄ではいかないでしょう。しかしそんな状況ながらも、「キッチリわからせないと」と微笑みを浮かべるアサカさん。いったい何を考えているのか、気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
