º§ÌóÇË´þ¡õ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇË¶É...¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿R¤Á¤ã¤ó¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã...¡×¤ÈÎÞ
ÅÐÏ¿¼Ô83.5Ëü¿Í¤ÎYouTuber¡¦R¤Á¤ã¤ó¤¬2026Ç¯1·î7Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ä·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÇÏª¤·¤¿¡£
25Ç¯¤Î²Æ°Ê¹ß¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò
¡Ö¤â¤¦¿´¤¬¡¢Æ¬¤¬¡¢¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ï¤ÇR¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ»£¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Í¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î½øÈ×¤Ï¡Ö¿§¡¹µ¯¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏË»¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£»×¤¨¤Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍÆñ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡£¤½¤ì¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿±ï¤È¤«¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²Æ°Ê¹ß¤Ï¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö·è»»½ª¤ï¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Î¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬5.8¡Á9²¯¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç·ë¶É¡£²áµî°ì¤Ç¤µ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÀÇ¶âÊ§¤Ã¤Æ¤µ¡£Ç¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ë¡ÖÀ¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤´Ö¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤·¤¿¤«¤Ê...¤È¤«¡£À¤´Ö¤Ë¤Í¡×¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤â¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡© ¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤ÎÃæ¸À¤¦¤Î¤Ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤·¤Ê¤¡¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ÇÌÜ¤òÊ¤¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤âÈè¤ì¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤Ë·ëº§Áê¼ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö»ä¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡£µîÇ¯¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¸À¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡£·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«¤µ¡£¤³¤¦¤À¤«¤é·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤¢¤«¤ê¡ÊR¤Á¤ã¤ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤Ç¤µ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Î¤³¤È·è¤á¤ë¤Î¡×¤ÈºÆ¤ÓÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¶õµ¤Íð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ø¤¢¤«¤ê¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¨¡¢»ä¡¢¹¬¤»¤À¤è...¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈR¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°µ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤«¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËÜÅö¡¢Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿...¤È»×¤Ã¤Æ¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤âÈè¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
R¤Á¤ã¤ó¤Ï2025Ç¯4·î24Æü¡¢Åö»þ¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡ÖRYOKI¡×¤³¤È»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¤È¤Îº§ÌóÇË´þÁûÆ°¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î¤ËYouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖÈà»á¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷ÃËÀ¤È¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆºòÇ¯¤Ï¡¢11·î22Æü¤Ë¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±ê¾å¤òµ¯¤³¤·¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡£