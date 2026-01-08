カムリ復活へ

2025年12月19日、トヨタはセダン「カムリ」について、2026年以降の日本導入を検討していると発表しました。

世界的に人気の高いモデルだけに、国内でも早くも関心が高まっています。カムリとはどのようなクルマなのか、そして販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カムリ」です！ 画像で見る（66枚）

カムリは1982年の初代登場以来、世界中で長く愛されてきたトヨタの主力セダンです。日本では2023年末に生産終了となりましたが、米国では依然として高い人気を誇り、2025年モデルとして11代目が登場しています。

ボディサイズは米国仕様で全長約4915mm×全幅約1840mm×全高約1445mm、ホイールベースは2825mm。

外装はシャープなフロントマスクと伸びやかなサイドラインが印象的。内装には大型ディスプレイを中心としたシンプルで上質なレイアウトが採用されています。

パワートレインは2.5リッターエンジン＋モーターのハイブリッドシステムを搭載。システム出力は約225PSで、EPA基準の燃費は最大約22km／L相当と高効率です。駆動方式はFFが基本となります。安全装備はToyota Safety Senseが標準で、最新の予防安全技術が備わっています。

価格は、米国で2万8700ドル（約447万円）から3万4900ドル（約544万円）に設定されています。

今回の発表では、カムリに加えて3列シートSUV「ハイランダー」、大型ピックアップトラック「タンドラ」の日本導入も検討しているとしています。トヨタは次のように説明しています。

「米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、幅広いお客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます」

この決定には、日本のユーザーの多様なニーズに応えることに加え、「より良い日米貿易関係に貢献する」ためであるとしています。

※ ※ ※

セダン市場は縮小傾向にあるものの、カムリの再投入には一定の注目が集まっています。

販売店でも早くも反応が出ており、都内の店舗では「カムリが戻ってくるのかと驚かれるお客さまも多く、すでに問い合わせも入っています」と話します。

別の店舗でも「正式導入されれば選択肢が広がると歓迎する声があります」と語り、実用性と信頼性を重視するユーザーからの関心が高まっている様子でした。

2026年にも日本導入が実現すれば、トヨタのラインナップに約2年ぶりにカムリが加わることになります。今後の検討状況や正式発表に注目が集まりそうです。