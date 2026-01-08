この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27卒密着】「正直、上手くいってない」朝から晩まで就活でいっぱいの3日間を覗いたら、頑張りすぎてた…｜面接・インターン・内定」と題した動画を公開しました。27卒の就活生が大手メーカーのオンラインインターンや自己分析、面接練習などに取り組むリアルな3日間に密着しています。



動画は、大手メーカーのオンラインインターンに参加する場面から始まります。グループワークでは、自分だけが評価されるのではなく、全員で良い意見を出し合える環境を作ることが大事だと語ります。インターン終了後には、記憶が新しいうちに「就活ノート」に学びを書き留め、すぐに振り返りを行うことの重要性を説いています。



午後は自己分析の時間に充て、自分が本当にやりたいことや向いている企業について深く掘り下げます。動画では「就活上手くいってていいなと言われるけど、全然上手くいっていない」と正直な気持ちを吐露。まだ自分のことが分かっていないという葛藤を抱えながらも、前向きに取り組む姿が映し出されています。



眠くなった際にはスーツに着替えて気を引き締めるなど、モチベーションを維持するための工夫も紹介。日々の積み重ねが自信に繋がり、本選考に向けた準備を着実に進めています。



この動画は、就職活動に奮闘する学生にとって、日々の過ごし方やマインドセットの参考になりそうです。



