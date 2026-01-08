CORTIS（コルティス）が1月7日、韓国で行われたDior（ディオール）のイベントに出席。メンバー5人がシックなスーツ姿で登場した。

【動画】「大優勝」CORTISが披露したレアなDiorスーツ姿①～④【写真】愛らしいすやすや寝顔ショット

■CORTISがイメージ激変のスーツ姿で登場！「似合いすぎ」と絶賛の声

CORTISは、BTSが所属するBIGHIT MUSICより2025年8月にデビューした5人組ボーイズグループ。全員10代で構成され、普段は衣装も含め、オーバーシルエットのストリートカジュアルを纏っていることが多い。

イベントでは5人がイメージをガラリと変え、フォーマルなジャケットやスーツ姿で登場。190cm超の長身を誇るMARTIN（マーティン）はグレーのロングコートをまとい、JAMES（ジェームス）は水色のシャツにグレーのダブルスーツ姿。そしてJUHOON（ジュフン）はブラウン、KEONHO（ゴンホ）はグレーのジャケットに、ジーンズを合わせて普段のCORTISらしさも融合させている。またSEONGHYEON（ソンヒョン）は上下ブラックのスタイルをクールに着こなした。

SNSでは「やばいついにスーツ着てる」「スーツ似合いすぎ」「どこの国の王子様？」「花男すぎ」「大優勝」「若く瑞々しく美しい」「Dior着こなしてて最高にかっこいい」「スタイル良いな」「イケメンすぎる」「みんなそれぞれに似合うDiorスーツ着せてもらってて最高」「ピシッとしてる！」と、大きな反響が寄せられている。

■CORTISが天使のように愛らしい寝顔ショットを大量公開

なおCORTISのInstagramでは、メンバーそれぞれの寝顔ショットを15枚も大量公開。ソファに寝そべったり、ギターを手にしたまま寝落ちしたり、スーツ姿からのギャップが大きなすやすやショットを披露している。