サーティワンのレギュラーメニューとして、自分でデコれるオリジナルケーキ「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が仲間入り！

ケーキベース、アイスクリーム6個、トッピングを自由に選んで楽しくデコレーションできる、アイスクリームケーキです☆

サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」

「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 ※完成イメージ

価格：4,200円（税込）

発売日：2026年1月16日（金）〜通年販売

サイズ：4号サイズ ／ 直径 約14cm×高さ 約4.5cm（ケーキベースサイズ）

取扱店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンから、「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が登場！

好きなケーキベースやアイスクリームを6コ、トッピングを自由に選んで、楽しくデコレーションしてオリジナルのアイスクリームケーキが作れる「３１デコケーキ」

発売以来おうちで楽しめるスイーツとして人気を博しています。

「スイーツ＆ベア」「ZOO」に加えて、今回はかわいいアイスクリームたちがパーティーを楽しんでいる「エンジョイパーティー」のトッピングが新登場！

ポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、キャラメルリボンとサーティワンで人気のフレーバーたちに加えて、パーティー帽子やガーランドなどのピックも飾ったらにぎやかでとってもキュートです。

さらに、ピンク、イエロー、ブルーのカラフルな星とサーティワンカラーのプレゼントのチョコレートにカラースプレーも飾って、楽しいパーティーにぴったりなアイスクリームケーキが完成。

自分好みにデコった「３１デコケーキ エンジョイパーティー」を囲んで、パーティーを楽しむことができます☆

ケーキ 【4号】

ベースとなるアイスクリームケーキは、4号サイズ。

チョコレートチップ×ストロベリーのホワイトか、キャラメルリボン×チョップドチョコレートのパステルブルーから選べます。

好きな ポップスクープ 6コ

ケーキに乗せられるアイスクリームは全部で6個！

好きなフレーバーを選べます。

トッピング

ポップでかわいいトッピングがセットに！

ケーキを自分で飾り付けできます。

チョコプレートセット

メッセージや名前などが書けるチョコプレートやろうそくも付いています☆

誕生日やさまざまな記念日にぴったりです。

販売中：：３１デコケーキ スイーツ＆ベア

くまさんやスイーツモチーフがかわいい「３１デコケーキ スイーツ＆ベア」

チョコの飾りをキュートにトッピングすることができます☆

販売中：３１デコケーキ ZOO

動物好きが集まるパーティーにぴったりの「３１デコケーキ ZOO」

食べるのはもちろん、デコレーションしている最中も楽しいアイスクリームケーキです。

ハッピーな気持ちになれる、楽しいパーティーにぴったりの「３１デコケーキ」の新作！

サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」は、2026年1月16日（金）よりレギュラーメニューに仲間入りします。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベースからアイス、トッピングも自分で選べる！サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 appeared first on Dtimes.