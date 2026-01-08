ベースからアイス、トッピングも自分で選べる！サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」
サーティワンのレギュラーメニューとして、自分でデコれるオリジナルケーキ「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が仲間入り！
ケーキベース、アイスクリーム6個、トッピングを自由に選んで楽しくデコレーションできる、アイスクリームケーキです☆
サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」
「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 ※完成イメージ
価格：4,200円（税込）
発売日：2026年1月16日（金）〜通年販売
サイズ：4号サイズ ／ 直径 約14cm×高さ 約4.5cm（ケーキベースサイズ）
取扱店舗：全国のサーティワン店舗
サーティワンから、「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が登場！
好きなケーキベースやアイスクリームを6コ、トッピングを自由に選んで、楽しくデコレーションしてオリジナルのアイスクリームケーキが作れる「３１デコケーキ」
発売以来おうちで楽しめるスイーツとして人気を博しています。
「スイーツ＆ベア」「ZOO」に加えて、今回はかわいいアイスクリームたちがパーティーを楽しんでいる「エンジョイパーティー」のトッピングが新登場！
ポッピングシャワー、ラブポーションサーティワン、キャラメルリボンとサーティワンで人気のフレーバーたちに加えて、パーティー帽子やガーランドなどのピックも飾ったらにぎやかでとってもキュートです。
さらに、ピンク、イエロー、ブルーのカラフルな星とサーティワンカラーのプレゼントのチョコレートにカラースプレーも飾って、楽しいパーティーにぴったりなアイスクリームケーキが完成。
自分好みにデコった「３１デコケーキ エンジョイパーティー」を囲んで、パーティーを楽しむことができます☆
ケーキ 【4号】
ベースとなるアイスクリームケーキは、4号サイズ。
チョコレートチップ×ストロベリーのホワイトか、キャラメルリボン×チョップドチョコレートのパステルブルーから選べます。
好きな ポップスクープ 6コ
ケーキに乗せられるアイスクリームは全部で6個！
好きなフレーバーを選べます。
トッピング
ポップでかわいいトッピングがセットに！
ケーキを自分で飾り付けできます。
チョコプレートセット
メッセージや名前などが書けるチョコプレートやろうそくも付いています☆
誕生日やさまざまな記念日にぴったりです。
販売中：：３１デコケーキ スイーツ＆ベア
くまさんやスイーツモチーフがかわいい「３１デコケーキ スイーツ＆ベア」
チョコの飾りをキュートにトッピングすることができます☆
販売中：３１デコケーキ ZOO
動物好きが集まるパーティーにぴったりの「３１デコケーキ ZOO」
食べるのはもちろん、デコレーションしている最中も楽しいアイスクリームケーキです。
ハッピーな気持ちになれる、楽しいパーティーにぴったりの「３１デコケーキ」の新作！
サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」は、2026年1月16日（金）よりレギュラーメニューに仲間入りします。
