炎上する篠塚とは対照的に…『timelesz』猪俣周杜　事務所ファンも認める「キラキラ感」！

事務所ファンから高評価

11月29日放送の音楽特番『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）で、『timelesz』が先輩グループである『V6』の楽曲「Can do! Can go!」をカバー。timeleszの新メンバー募集オーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflixで独占配信、通称『タイプロ』）でも課題曲になっていたため、審査の過程を見守っていた視聴者にとっては″エモい選曲″となった。中でも、新メンバー・猪俣周杜（24）のパフォーマンスに絶賛の声が集まっていたという。

この日の番組では、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）所属アーティストによる「一夜限り！夢の楽曲シャッフルメドレー」企画があり、timeleszはV6の「Can do! Can go!」を歌唱。放送後、SNS上では残念ながら新メンバー・篠塚大輝（23）のダンスに対して、批判的な声が上がってしまった。

「彼はダンス未経験の状態で『タイプロ』に挑戦しただけに、オーディション中も振り付けを習得するのに苦労している様子が公開されていました。今回もステップを踏む姿が″芋掘りダンス″などと呼ばれ、辛口な意見が続出しています。篠塚の踊りは『タイプロ』の頃よりも成長を遂げているはずですが、同曲の振り付けを見慣れているファンたちは、技術面で物足りなさを感じてしまったのかもしれませんね」（芸能ライター）

対照的に、事務所のファンからも高評価を得ているのが猪俣だ。

〈事務所は旧ジャニーズの時代になぜ猪俣周杜という素晴らしい人材を見つけられなかったの？ 今日の『Can do! Can go!』はジュニアに引けを取らないキレッキレなダンスだった〉

〈猪俣くん、オーディションの写真を見た時から″ジャニーズ顔だな″と思っていたけど、『Can do! Can go!』のシャカリキなダンスを見て、一生懸命で良い！ と思った〉

〈猪俣くんの一生懸命さが伝わってくるシャカリキなダンスと笑顔は、ジュニアを彷彿とさせるものがあった〉

〈猪俣くんの『Can do! Can go!』は、なんかジュニアのキラキラ感が見えた〉

など、好意的な感想が多数寄せられていた。

″元ジュニア″から学んだ技術

「実は猪俣は、かつて『8iper』というボーイズグループで活動していた経験があるんです（当時の芸名は猪戸周杜）。そのグループの振り付けなどを手掛けていたのが、振付師で演出家の玉元風海人（26）という人物なんです。彼はもともとジュニアであり、事務所内ではtimeleszのメンバー・佐藤勝利（29）、原嘉孝（30）や、『Snow Man』の目黒蓮（28）らと同期でした。退所後もエンターテインメントの世界で仕事を続け、8iperなど若手ボーイズグループのサポートに携わり、コンサート演出も担当していたそうです」（前出・同）

そんな玉元は、今年9月にX（旧ツイッター）で、猪俣ファンの投稿に反応。そのファンは、佐藤＆原と同期だった玉元の″教え子″である猪俣が、今は同じグループのメンバーとして2人と活動していることが「奇跡」だという内容をポスト。これを引用した玉元は「意外にもね〜 それなりに僕が学んだことは彼に注ぎ込んだのでね。ははっ」と、触れていた。

『タイプロ』をきっかけにSTARTO ENTERTAINMENTに入所した猪俣だが、実は玉元を通じて旧ジャニーズならではの見せ方、パフォーマンス技術を学んでいたのかもしれない。

ちなみに猪俣自身は、11月12日に掲載されたスポーツ報知のインタビューで、「ジュニアという段階を経ていない自分が、どうしたら受け入れてもらえるか、考えない日はない」と、苦悩を吐露。事務所での下積み（ジュニア）を経ずにデビューしたことについて厳しい声があると自覚しており、謙虚な姿勢をのぞかせていた。

一人でも多くの事務所ファンに認められるには、先輩たちにリスペクトを持ちながら、努力を続けていくしかないのだろう。