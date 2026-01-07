日本航空（JAL）は、「JAL PayマイルUPプログラム」を開始した。

マイルUPプログラムは、JAL PayやJAL NEOBANKの利用状況に応じて、マイルの積算率がアップするプログラム。基本積算率は国内決済が0.5％、海外決済が1.2％で、JAL Payステップとして2026年1月1日利用分からの利用回数や利用金額、チャージ金額に応じて、基本積算率に最大0.6％分を上乗せする。JAL NEOBANKからの2万円以上のチャージとJAL Payの2万円以上の利用で毎月150マイルがもらえる「JAL NEOBANKマイルプログラム」は終了し、同プログラムに一本化する。

Life Statusポイントの積算は、1月5日確定分からショッピングマイルが400マイルごとに1 Life Status ポイント、両替マイルが300マイルごとに1ポイントに変更する。ただし日本円から外貨への両替時は、海外ショッピング分の積算率に含める。マイルUPプログラムで追加されるマイルや各種キャンペーンでのボーナスマイルは対象外。

リアルカードとなるJAL Payプリペイドカードでは、1月15日以降は条件の達成や海外での対面決済で発行手数料分をポイントバックする。

なお、1月5日正午ごろから実施予定だったJALカードからJAL Payへのチャージ限度額の見直しは、設定が正しく反映されていないとしている。ショッピング専用コースでは1回または1日あたり30万円、月あたり100万円、ショッピング＋ATMコースでは同100万円、200万円に増額する。JAL NEOBANKや住信SBIネット銀行からの米ドルチャージには1.4％（税込）の手数料を新たに設け、日本円チャージは引き続き手数料無料とする。