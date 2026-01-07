1月7日 出荷開始 【No.116 日本海軍 戦艦 陸奥】 価格：3,520円 【No.123 日本海軍 戦艦 長門】 価格：3,520円 【No.124 日本海軍 戦艦 長門 屈曲煙突】 価格：3,520円 【No.225 日本海軍 航空母艦 天城】 価格：3,960円

アオシマは、1/700スケールプラモデル「No.116 日本海軍 戦艦 陸奥」など4製品の出荷を1月7日に開始した。

No.116 日本海軍 戦艦 陸奥

1920年に進水した戦艦「陸奥」を1/700スケールでウォーターライン化したもの。連装機銃や高角砲、航空機用カタパルトなどの各種艤装を再現しており、スライド金型を使用することで精密なモールドを実現した。

No.123 日本海軍 戦艦 長門

1919年に進水した戦艦「長門」を1/700スケールウォーターラインでプラモデル化したもの。太平洋戦争時に対空火器を追加した姿を再現しており、新金型の連装機銃や高角砲、航空機用カタパルトが付属する。スライド金型を使用することで精密なモールドを実現した。

No.124 日本海軍 戦艦 長門 屈曲煙突

1924年の改装から1936年の近代化改修までに特徴だった屈曲煙突状態の「長門」を1/700スケールウォーターラインでプラモデル化したもの。41cm連装砲や副砲といった艤装の各種を精密に再現している。

No.225 日本海軍 航空母艦 天城

1944年に竣工した空母「天城」を1/700スケールウォーターラインでプラモデル化したもの。三連装機銃、高角砲などの各種艤装を再現し、日本海軍後期の艦載機が付属する。

