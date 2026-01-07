菅田将暉『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛役「知力を尽くして挑みたいと思います」【コメント全文】
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の追加キャストが7日に発表され、俳優の菅田将暉が竹中半兵衛役を務めることが決定した。
【写真】森蘭丸を演じる美男子
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
菅田演じる竹中半兵衛は、戦国時代を代表する名軍師。学問に通じ、知略に長けた美男子だったと伝わる。美濃の斎藤龍興に仕えていたが、のちに秀吉の参謀となる。
菅田の大河ドラマ出演歴は、「おんな城主 直虎」（2017年）の井伊直政役、「鎌倉殿の 13 人」（2022年） 源義経役となっている。
■菅田将暉
仲野太賀主演、大河ドラマ。こんなに嬉しい響きはありません。豊臣兄弟のように駆け上がっていく彼をこの十数年見てきました。その一つの大きな頂きに竹中半兵衛としてお供出来ること、ありがたき幸せ、です。現場では毎日エネルギッシュな戦国時代を、喉を枯らしながらみんな演じています。余談ですが、先日豊臣兄弟の二人と喫茶店でお茶していたら、彼らの声量に静かなジャズがかき消されていました。戦乱の世で、弱い体を引きずって、軍師として活躍した半兵衛の誇りはどこにあるのか。武士たちの熱量、そして力を明日につなぐために。知力を尽くして挑みたいと思います。
