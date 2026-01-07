ビジネス環境が急速に変化する中で、多くの人が「自分の役割」や「価値」を見失いやすい時代になっています。能力の可視化、成果主義、過度な比較が常態化する現代では、キャリアへの漠然とした不安を抱えるビジネスパーソンも少なくありません。

そこで今回は、12年間にわたり経営コンサルティングに従事し、現在はティネクト株式会社の代表としてWEBメディア運営支援や記事執筆を行う安達裕哉さんに、 こうした時代をどう捉え、どのようにキャリアの軸を定めるべきか を教えていただきます。

幼少の万能感

幼い頃、私たちのほとんどは、自分は特別な存在であると信じて育ちました。

実際、多くの親にとって、わが子は、唯一無二の、かけがえのない存在です。「親バカ」「末は博士か大臣か」という言葉が示す通り、親はたいてい、自分の子供を特別な能力を持って生まれてきたと信じます。いや、信じたいのでしょう。

そして、親が子供を特別視することは、一人の人間が「自信を持って育つ」上で、とても大事なことでもあります。

どんな育児本を見ても、「子供をけなせ」「自信を失わせよ」とは書かれていません。子供を褒め、自信を持たせることは、健全な成長にとって当たり前の行為なのです。

社会が求める「序列」

しかし、成長するにつれて、親に代わって社会が子供たちに容赦なく「序列」をつけるようになります。成績、学歴、スポーツ、芸術……。

特に学歴は、かつて「国が公認」した序列として機能していました。

ハーバード大のダニエル・ヤンミンとチャン・マイミンは、戦後日本に普及した教育システムを「 パイプライン・システム 」と名付けました。

これは、子供を能力別に振り分け、卒業した学校のレベルによって、就くことが可能な職業の可能性を見通せるようにする仕組みです。

例えば、工業高校に行った男性なら企業のブルーカラー労働者、商業高校に行った女性なら販売員、女子短大卒業生は商社や銀行の一般職、中堅大学の経済学部なら上場企業のホワイトカラー、そして一流大学の法学部に行けば官僚や弁護士も狙える、といった具合です。

このシステムは、職業の自由選択からくる「 職に就けないリスク 」を最小限に抑える働きをしていました。

つまり、人々にとっては安心をもたらすシステムだったのです。そして、学校はオープンな試験によって選抜されることによって、人々に「努力すれば報われる」という希望をもたらすものと見なされました。（山田昌弘『希望格差社会』ちくま文庫より）

しかし、この構造にも変化が訪れます。

オックスフォード大学教授の苅谷剛彦は、著書『学歴と階層』で、学歴が昔ほど意味をなさなくなった現代では、新たに「学習能力」の差異が、新たな階級社会や能力主義社会を生み出すと指摘しています。

それゆえに、現代人は、学校や親を通じて「能力」の有無について、子供の頃から多かれ少なかれ意識せざるを得ない環境に置かれているのです。

「モブであること」への恐怖

ここで、「 モブキャラクター 」という言葉を思い出します。

モブキャラクターとは：漫画、アニメ、映画、ゲームなどに登場する、主人公以外の群衆。個々の名前が明かされないキャラクターなどのこと。

「名もなき群衆」と言い換えてもよいでしょう。ゲームや漫画の中で、モブは冷遇されます。彼らには大した能力も力もなく、「やられ役」や「舞台を盛り上げる装置」程度の役割しか与えられません。

この「モブ」という概念が、現実社会にまで投影されているのを感じる瞬間があります。

最近では小学校でタブレットやPCが配られることが普通になっていますが、聞いた話では、配られた端末を使って、友達同士で「親の名前」を検索しあうのだそうです。

当然、大半の親の名前は出てきません。そうして子供たちは「モブキャラ」の現実社会での存在を知るようになります。

「なんで〇〇ちゃんのお父さんの名前は出てくるのに、うちのお父さんは出てこないの？」と。

これとちょうど重なるのが、現代の 能力主義社会 です。

冒頭に示した通り、能力主義社会においては「 他者と差別化できる能力 」がないと、豊かになれない、という現実があります。

少なくとも、モブキャラクターでいては大きな生活レベルの向上は見込みにくい。

こうした背景から、子供たちは大人になるにしたがって、「モブでいることはリスクである」という考え方に常に晒されるようになるのです。

就職活動と「何者」という名の比較ゲーム

この「モブであることを恐れる」という焦燥感が煮詰まり、表面化するのが、「 就職活動 」という舞台です。

直木賞受賞作である、朝井リョウの小説『何者』（新潮社）では、まさにこの若者の「 凡人でいてはいけない 」という焦燥感が描かれています。

物語の登場人物たちは、「自分は特別でありたい」「何者かになりたい」と強く願いながら就職活動を続けます。

しかし、その実態は、彼らがSNSや仲間内での会話を通じて繰り広げる、他者との比較と承認の奪い合いです。

自己分析を深掘りするふりをしながら、実は「 誰よりも上手く自分を演出する方法 」を探している。

仲間を応援する言葉の裏にも、「 自分の方が優位に立っている 」と確認したい欲求が隠れている。誰もが「主人公」の座を狙いながら、その実、常に他者の目を気にする「脇役」の立ち位置から抜け出せない。

私たちが生きるこの時代は、特別でありたいと願う「自己」と、それを容赦なく序列化する「社会」、そしてその焦燥を増幅させる「承認欲求」が、多くの働く人々を疲れさせています。

「名もなき仕事」の英雄性

しかし、社会人になって10年もすれば、普通の大人は気づきます。いや、気づかないはずがありません。

「名もなき仕事」にこそ、真に英雄性があるのだと。

以前、私がコンサルティングの現場で関わった、ある老舗企業の事例があります。

近年、競合にシェアを削られ、営業改革の必要性が叫ばれる中で、「評価基準の見直し」が持ち上がりました。求められる能力や会社への貢献を具体的に数値化する、という方向性自体には概ね同意が得られました。

しかし、一つの論点について、意見が真っ二つに割れたのです。

それは、「事務職の、営業職に対するアンケート結果」を、営業職の評価に含めるかどうかという点でした。アンケートは主として「事務職への態度」に関するもので、事務職に暴言を吐いたり、ひどい仕事の投げ方をする営業がいる、とのことから持ち上がった話です。

賛成派は、「事務に不当な負担を押し付け、雰囲気を悪くする営業は、いくら成績が良くても、評価に値しない」と主張しました。

一方、否定派は、「そんなものは評価ではなく、注意で済ませるべきだ。日々現場は忙しく、余裕のないときもある。我々は数字を作っているのだ」と反論しました。

結論は、数回にわたる議論の末、「アンケート結果を含める」と決まりました。つまり、「事務職」を丁寧に扱わない営業は、評価が下がる、ということになったのです。

この決定を下した経営者の言葉は、極めてまっとうでした。

「営業は、『自分の力だけ』で成果を生み出せているわけではない。お客様と仲間がいて初めて成果が出せる。それを全社に周知するという意味を込めて、アンケートを評価に含めると判断した。」

この改革の後、業績は劇的な改善があったわけではありませんでしたが、離職率には明らかな改善がありました。

これは、何を意味するのでしょうか。

組織の評価軸が、「数字という主人公的な成果」から、「全社を支える名もなき貢献」へと広がった瞬間、職場の働きやすさという基盤が劇的に改善したのです。

実際、世の中には、無数の「 大して褒められもしない、名もなき仕事 」が無数にあります。日々の雑用、オフィスやトイレの掃除、クレーム電話の初期対応、PCのセットアップ、新人の文具の用意……。

これらは、目立ちませんが、名もなき働き手が、人生の中の貴重な時間や労力を費やして、環境を維持している「 秩序を守護する人たちの仕事 」です。

職場でも、家庭でも、こうした「名もなき仕事」を誰かがやってくれているからこそ、「主人公的な仕事」をやる人は、仕事に集中できるのです。

世の中は、尊敬され、かっこよく金が稼げる仕事だけで構成されているわけではありません。そんな仕事はむしろ少数派です。

街をゆくゴミ収集車。大量の荷をさばく配送センターの職員。ぎっしり商品で埋まったコンビニの棚。食堂の清潔な器。

黙々と「大して褒められもしない、名もなき仕事」をする人こそ、真に世の中を回しており、そして本当にエラい のです。

コピーライターの梅田悟司氏が、「ジョージア」のCMで作り上げたコピー「世界は誰かの仕事でできている。」は、正鵠を射ていると思います。

「主人公になれない」という焦燥感は、この社会の構造が生み出した病です。

しかし、私たちがその焦燥から解放される道は、「自分もまた脇役である」という現実を引き受け、 「名もなき仕事」の中にこそ、真の英雄性が宿っている と気づくことにあります。

その気づきこそが、承認欲求に疲れた私たちに、静かな充足と、仕事に対する大きな誇り、そして仕事を遂行してくれる人々への感謝をもたらしてくれるはずです。