お手軽なのに仕上がり激変♡専門店レベルの200円グッズ
商品情報
商品名：3Dチューブジェル（グレージュ）
価格：￥220（税込）
内容量：8g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480518688
セルフネイル派さんにおすすめ！簡単なのにお店みたいな仕上がり♡ダイソーの『3Dチューブジェル（グレージュ）』
セルフネイルを続けていると、ワンカラーや簡単なアートには慣れてくるものの、もう少し凝ったデザインも作れたらな…と思うことがあります。
そんなときに目に入ったのが、ダイソーのネイルグッズ売り場に並んでいたチューブタイプのジェル。
UV・LEDライトで硬化するデコレーション用のレジンジェルで、サロンで見かけるような立体アートが自宅でも簡単にできます。
セルフネイル派さんに嬉しいアイテム♡ネイル用品店ではなく、ダイソーで手に入るのは驚きです。
チューブ式×高粘度で立体感を作りやすい！
使用するのは、必ずベースとなるネイルを仕上げた後。爪に直接塗るのではなく、完成したネイルの上にデザインとしてのせていきます。
ジェルは温度が低いと硬くなりやすいため、チューブから出にくいと感じたら、ぬるま湯に1分ほど浸すと扱いやすくなります。
一般的なジェルネイルよりも粘度がかなり高めです。糸を引くので、扱いに慣れるまでは少し練習が必要かもしれません。
その分、ジェルが垂れにくく、ニュアンスラインや水滴風の模様、フラワーアートなども形を保ちやすい印象です。
チューブから直接描けるので、筆を用意する必要がなく、そのまま模様が描けて手軽です。
ウッドスティック（別売）などで形を整えながら進めると、仕上がりが安定しやすくなりますよ。
形を整えたら、UV・LEDライトで硬化。目安は48Wで約1分です。
仕上げにトップコートを重ねると、立体感を保ったまま長持ちしやすくなります。
ぷっくりとした立体感が簡単に出せて、お店で仕上げてもらうようなネイルアートが簡単に作れました！
カラーバリエーションも豊富なので、デザインに合わせて選べるのも嬉しいポイント。この手軽さで200円という価格には驚かされます。
今回は、ダイソーの『3Dチューブジェル（グレージュ）』をご紹介しました。
専門店のような立体アートに挑戦してみたい人におすすめのアイテムで、セルフネイルの幅が一気に広がります。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。