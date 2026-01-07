お手軽なのに仕上がり激変♡専門店レベルの200円グッズ

いつものセルフネイルに、もうひと工夫加えたい…そんなときにおすすめのダイソーグッズをご紹介します！チューブから直接描けるデコレーションレジンジェルで、高粘度で形を作りやすいのが特徴。水滴模様やフラワーデザインなど人気のネイルアートが自宅でも簡単に作れます。低価格で試しやすいのも魅力です♡

商品情報

商品名：3Dチューブジェル（グレージュ）

価格：￥220（税込）

内容量：8g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480518688

セルフネイル派さんにおすすめ！簡単なのにお店みたいな仕上がり♡ダイソーの『3Dチューブジェル（グレージュ）』

セルフネイルを続けていると、ワンカラーや簡単なアートには慣れてくるものの、もう少し凝ったデザインも作れたらな…と思うことがあります。

そんなときに目に入ったのが、ダイソーのネイルグッズ売り場に並んでいたチューブタイプのジェル。

UV・LEDライトで硬化するデコレーション用のレジンジェルで、サロンで見かけるような立体アートが自宅でも簡単にできます。

セルフネイル派さんに嬉しいアイテム♡ネイル用品店ではなく、ダイソーで手に入るのは驚きです。

チューブ式×高粘度で立体感を作りやすい！

使用するのは、必ずベースとなるネイルを仕上げた後。爪に直接塗るのではなく、完成したネイルの上にデザインとしてのせていきます。

ジェルは温度が低いと硬くなりやすいため、チューブから出にくいと感じたら、ぬるま湯に1分ほど浸すと扱いやすくなります。

一般的なジェルネイルよりも粘度がかなり高めです。糸を引くので、扱いに慣れるまでは少し練習が必要かもしれません。

その分、ジェルが垂れにくく、ニュアンスラインや水滴風の模様、フラワーアートなども形を保ちやすい印象です。

チューブから直接描けるので、筆を用意する必要がなく、そのまま模様が描けて手軽です。

ウッドスティック（別売）などで形を整えながら進めると、仕上がりが安定しやすくなりますよ。

形を整えたら、UV・LEDライトで硬化。目安は48Wで約1分です。

仕上げにトップコートを重ねると、立体感を保ったまま長持ちしやすくなります。

ぷっくりとした立体感が簡単に出せて、お店で仕上げてもらうようなネイルアートが簡単に作れました！

カラーバリエーションも豊富なので、デザインに合わせて選べるのも嬉しいポイント。この手軽さで200円という価格には驚かされます。

今回は、ダイソーの『3Dチューブジェル（グレージュ）』をご紹介しました。

専門店のような立体アートに挑戦してみたい人におすすめのアイテムで、セルフネイルの幅が一気に広がります。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。