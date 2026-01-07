上司に裏切られ「子供の卒業式」も欠席。数億円の現場を一人で回す男性、工事完了後の即退職を決意

信頼していた上司からの裏切りは、仕事への意欲を根底から覆す。投稿を寄せた50代男性（建築・土木技術職／年収600万円）は、30年来の付き合いだった常務の信じがたい豹変ぶりに絶望した経験を明かした。

男性は現在、「数億円規模」の土木工事で現場管理を担っている。受注の見込み段階ではこんなやり取りが交わされていた。

「工事内容が複雑であり経験者が不足しているため、どういう配置人員で工事を考えているのか？と担当常務に聞いたところ、『私と君で管理する予定だ』と言われて了承しました」

ところが、別工事の遅延対応で発注者の元へ常務を連れて打合せに行った際、事態は一変する。例の工事に話題が移ると、常務は事前の打ち合わせもなしに、突然こう言い放ったのだ。（文：湊真智人）

「当社で配置できる人員は1名しかいない」

同僚も頼りにならず「担当者以外は部外者」

この一言に男性は唖然とした。発注者の手前、その場は無言で通したが、打合せ後に「話が違うのではないか」と問いただしても、常務は知らないフリを貫き通したという。結局、常務は「『自分の工事経験でしかこの工事はできない』と嘘をついて」別の工事担当になり、男性は大きな現場を一人で背負わされることになった。

こうして現在、「工程、安全、労務、発注者対応、原価・変更管理」など、膨大な業務をすべて単独でこなしている。当然、休みなど取れるはずもなく、悲痛な声を上げている。

「多少の休日出勤は仕方ないとは思いますが、あまりにひどいです」「子供の卒業式にも出席できませんでした」

現場には同じ部署の人が手伝いに来ることもあるが、あくまでも「手伝い」という認識でしかないという。自社の仕事という当事者意識を持つ者は皆無で、中には男性より一回りほど年上でありながら、朝から晩までスマホをいじって遊んでいる者さえいる。

「担当者以外は部外者のような会社なのです」

絶望した様子の男性は、常務とは30年来の付き合いがあり、かつては深夜や休日返上で協力し合ってきた自負があったと話す。それだけに、「言葉では言い表せないほどのショック」だという。常務にも会社にも失望した男性はすでに去就を決しているようだ。

「何とか工事完了の目途がついたので、完了後は速やかに転職活動を行い早急に辞めようと思います」

