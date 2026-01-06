この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが警鐘、「仕事がハードになりすぎている」現代日本の労働環境に潜む“構造の罠”とは

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【緊急】仕事から逃げたい…働きたくない人の増加理由と問題点を解説」と題した動画を公開。近年、「仕事から逃げたい」と感じる人が増えている背景にある社会構造や心理的な要因について、自身の見解を語った。



動画でRyota氏は、仕事から逃げ出したい人が増えている第一の理由として、「仕事がハードになりすぎた」ことを挙げる。かつてに比べ、仕事の時間だけでなく内容も求められるものが増え、多くの人が疲弊していると指摘。「月残業40時間は、自分の時間が驚くほど減ります」と述べ、ほぼ毎日2時間の残業が続けば、プライベートな時間はほとんどなくなり、睡眠時間を削らざるを得ない状況に陥ると説明した。



さらに、「安い賃金で使われすぎる」という経済的な問題も大きいと語る。物価が上昇する一方で給料は上がらず、働き甲斐が失われている現状を指摘。Ryota氏自身も工場勤務時代、10年で年収が下がった経験を明かし、労働が正当に評価されない環境では仕事への意欲が削がれるのは当然だと述べた。



また、心理的な側面として「何をしても叱られやすい」職場環境の問題にも言及。本来、仕事へのモチベーションは褒められたり認められたりすることで高まるが、今の職場では改善提案をしても「仕事が増える」という理由で上司に握りつぶされることが多いという。その結果、「会社を信用できなくなる」状態に陥ると分析した。



こうした外部からの過度なストレスは、やがて個人を内側から蝕んでいく。Ryota氏は、特に真面目で優しい人ほど「自分は無能だ」と責めてしまう傾向があると警鐘を鳴らす。会社の教育体制の不備や、そもそも適性のない仕事を任されているといった構造的な問題を、個人の能力不足にすり替えてしまうことで、精神的に追い詰められていくのだという。



最後にRyota氏は、仕事から逃げたいという気持ちは「心理的には、もうそこに足が向かない、拒否してるっていうこと」であり、無視してはならない重要なサインだと強調。その気持ちを無理に根性で乗り越えようとせず、まずは自分自身の健康を第一に考え、これからの道を見つめ直してほしいと締めくくった。