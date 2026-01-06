６日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅ながら４日続落。米債券高を手掛かりに買いが先行したものの、財務省が実施した１０年債入札の結果を受けて下げに転じた。



米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が５日発表した１２月の米製造業景況感指数が低調だったことなどを背景に、同日の米長期債相場が４営業日ぶりに反発（金利は低下）したことが円債の支援材料。為替市場で円安の流れが一服し、輸入物価などの上昇を通じたインフレ懸念が和らいだこともあり、債券先物は午前１０時５０分ごろに一時１３２円２７銭まで上伸した。ただ、１０年債入札の結果が明らかになると一転して売り優勢の展開。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）が５銭と前回（昨年１２月２日）の４銭からやや拡大したほか、応札倍率が３．３０倍と前回の３．５９倍を下回り、需要の盛り上がりに乏しかったことがネガティブ視されたようだ。午後０時５０分すぎに１３１円９２銭をつけたあとは上げ渋る動きとなったが、日経平均株価が上げ幅を広げたことなどが影響し戻りは鈍かった。



先物３月限の終値は前日比１銭安の１３２円００銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは前日に比べて０．０１０％高い２．１３０％と、約２６年１１カ月ぶりの高水準をつけた。



出所：MINKABU PRESS