【りいちゅイラスト「リアナ メイドver.」】 予約期間：4月23日23時59分まで 9月 発売予定 価格：27,500円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「りいちゅイラスト『リアナ メイドver.』」を9月に発売する。予約期間は4月23日23時59分まで。価格は27,500円。

本製品は、イラストレーターのりいちゅ氏が描くオリジナルキャラクター「リアナ メイドver.」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

メイド服は細部まで丁寧に造り込み、ふんわりと舞うスカートの動きが感じられる造形になっており、動きを感じさせる髪の毛の造形と、1/6スケールならではのボリュームが合わさり、圧倒的な存在感を演出。さらに背中の羽にはラメを散りばめ、光を受けてきらめく幻想的な仕上がりになっている。

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約285mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)りいちゅ

