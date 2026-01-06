

高石あかり、生見愛瑠、上坂樹里

高石あかり、上坂樹里がこのほど、都内で行われた「エイベックス・マネジメント・エージェンシー 晴れ着お披露目会」に出席した。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める高石あかり。次期朝ドラ「風、薫る」で主人公に決定している上坂樹里。番組が引き継がれる際にはバトンタッチセレモニーが行われるが、上坂は「今から楽しみです楽しみです」と目を輝かせ、高石は「夢みたいです」とニッコリした。

朝ドラの先輩としてのアドバイスは？と聞かれ高石は「とにかく現場を家だと思うことだと思います。頑張ってください！」とエールを送った。

今年の目標を色紙に、高石は「昇華」と書いた。「1年前の晴れ着お披露目会で華が咲く1年になりますように『華』という漢字にして…。今年で得たもの、華を持って登っていきますようという思いを込めました」

「丁寧に、大胆に」と書いた上坂は「21歳を迎える年なので、今年やらせて頂くお仕事に対して一つ一つ丁寧に、時には大胆に一歩踏み出せるような１年にしたいと思いました」

この日、黒を基調にした振り袖に身を包んだ高石。「いつもよりも大人っぽくて、自分でも勝手に大人の雰囲気を出してしまってるのではないかって」と照れた。白をベースに青や緑など爽やかな振り袖に身を包んだ上坂は「とても華やかな色使いが素敵です」と笑んだ。（衣装協力 株式会社一蔵）