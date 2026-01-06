櫻坂46田村保乃『あざとくて何が悪いの？』“あざと連ドラ”第13弾で主演！主題歌は平井大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の田村保乃が、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』内で放送される“あざと連ドラ”第13弾で主演を務める。

■田村保乃が2021年に演じた結婚願望ゲキ強女・祥子が4年ぶりに再降臨

山里亮太＆鈴木愛理の新MCコンビが、あざとい男女の“リアルな恋愛事情”や“人間関係の処世術”を全方位から深掘りしていく『あざとくて何が悪いの？』。2026年一発目の放送となる1月8日からは、本番組の名物企画“あざと連ドラ”の第13弾が開幕。田村保乃（櫻坂46）が主演を務める最新作『あざとい恋愛レシピ』を届ける。

『あざとい恋愛レシピ』は、2021年9～10月に放送されたあざと連ドラ第3弾『あざとくないと恋はできない？』の続編。

第3弾作品では、恋愛で行き詰まっている個性豊かな女子4人が、シェアハウスでの同居生活を通じて切磋琢磨。互いに刺激や影響を受けながら、成長していく姿が描かれたが、今回田村が前作で演じた主人公のひとり、持田祥子が、4年ぶりに再登場。紆余曲折の末に“結婚願望ゲキ強のあざと女子”を卒業し、あらたな道を歩みだした祥子の4年後が描かれる。

■「あの頃とはまた違った気持ち」で熱演

前作では結婚願望が強すぎるあまり、順調だったはずの恋愛で大失敗。人生の絶頂からどん底へ落ちてしまった祥子。あれから4年、かつての挫折をバネに、彼女は今や料理インスタグラマーとして精力的に活動、“自立した女性”へと転身し、いきいきと日々を過ごしている。

そんな“元あざとい系女子・祥子”が『あざとい恋愛レシピ』では、あらたなメンバー3人とシェアハウス生活を開始することに。しかし前作同様、今回のシェアハウスメンバーもそれぞれ恋愛や人生で“闇”を抱えていて…。かたや、充実した日々のなか、実は人知れずモヤモヤとした感情を秘めている祥子にも、あらたな転機が到来!? 4年前に別れた元カレと再会することになり…。

4年ぶりに祥子を演じるにあたり、「私自身もあの頃とはまた違った気持ちで演技にも、祥子という役にも向き合える気がしました」と、声を弾ませる田村。彼女が「あざとさも過去の色とはまた違うものになるように、これまで過ごしてきたであろう時間や経験、年齢を考慮しながら意識した」という「より大人になった祥子」が心機一転、新メンバーとともに紡いでいく物語に注目だ。

恋愛、友情、仕事、人生…。あらゆる局面において登場人物たちの様々な闇と葛藤、女子ならではのあるある心理と経験が渦巻く、どこまでもエモくて波乱万丈な新シェアハウス生活は必見。また、祥子が毎回腕を振るう“あざといレシピ”料理も要チェックだ。

■山口まゆ＆朝井瞳子＆小川暖奈（スパイク）が新シェアハウスメンバーに

今回は田村を中心に、2026年注目すべき多彩なキャストが集結。

シェアハウスメンバーを演じるのは『コウノドリ』（2015年）で中学生の妊婦という難役を演じきり、映画『相棒-劇場版IV-』（2017年）ではヒロインにも抜擢された実力派俳優・山口まゆ。

2025年から配信されたNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』への出演でも話題となった新進気鋭の俳優・朝井瞳子、そして多方面で活躍する“かわいすぎる女芸人”こと小川暖奈（スパイク）の3人。

彼女たちが三人三様、恋や人生で壁に直面し、闇を抱えている同居人を繊細に体現しながら、主演・田村とともに物語を盛り上げていく。

さらに、主演作『ウルトラマンX』（2015～2016年）や、2016年から出演しているミュージカル『刀剣乱舞』など、数々の話題作で表現に磨きをかけ続ける高橋健介も出演。祥子を振った元カレで、年商2億の経営者・匠（タクミ）を4年ぶりに力演する。それぞれあらたな人生を送るなか、再会を果たした祥子と匠を待ち受ける運命とは…。

■主題歌は平井 大の「答え合わせは、デザートのあとで。」に決定

そんなあざと連ドラの主題歌が、平井 大の「答え合わせは、デザートのあとで。」に決定。今作のために書き下ろした主題歌にも注目だ。

■1月8日放送回は、鈴鹿央士＆高橋ひかるがスタジオゲストとして参戦

4年前の物語のおさらいも含めた『あざとい恋愛レシピ』エピソード0が放送される1月8日放送回は、スタジオゲストも実に華やか。

過去何度も本番組に出演し、「“おーたん”とか呼ばれたい」など天然あざと発言で視聴者をときめかせまくった鈴鹿央士と、2021年の大晦日に放送された『あざとく年越して何が悪いの？』以来の出演となる高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）が登場。

エピソード0を鑑賞したふたりからは、どんな恋愛観や結婚観が飛び出すのか!? 赤裸々なスタジオトークもお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』

あざと連ドラ第13弾『あざとい恋愛レシピ』

＜エピソード0＞ 01/08（木）24:51～26:26 ※一部地域を除く

＜エピソード1＞ 01/15日（木）24:45～25:20 ※一部地域を除く

