幾田りらが、新曲「パズル」を1月19日に配信リリース。また、同曲が1月12日より配信のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。テグ編』の主題歌に起用された。

同シリーズでは、幾田は過去リリースしてきた「ロマンスの約束」「スパークル」「恋風」の3曲で主題歌を務めている。本楽曲は、恋が芽生えるまでの感情をパズルのピースに例え、心の動きを繊細に綴った、軽やかで温もり溢れるポップチューンに仕上がっている。

なお本日より、TikTokではプレリリースを開始。楽曲の一部が聴けるほか、各配信サイトではPre-Save、Pre-Addの受付もスタートしている。

＜幾田りら コメント＞

誰かへ特別な想いを募らせていく中で、その先に出来上がる気持ちに分かっていながら、少しずつ自分の手で完成へと近づけていく。そんなパズルのピースを一つずつはめていくような恋もあるんじゃないかなと思い、この曲を紡ぎました。完成へ向かうまでの迷いや、高鳴っていく気持ちを、皆さんの中で育っていく恋心と重ねながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

