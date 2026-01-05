女流雀士の高宮まりが、「近代麻雀」(竹書房)2026年2月号に登場。表紙＆巻頭グラビアを飾った。



【写真】大人の女性の魅力が充満の妖しい視線

Mリーグの“女神"とも称される彼女。表紙では大人の魅力が匂い立つような美ボディを披露。巻頭カラーでは大きめのセーターでベッドに寝そべり、妖しげな視線を投げかけている。



他にも巻中カラーは総勢126人のグラビアアイドルが大集結した日本最大級の水着祭「近代麻雀常夏祭inサマーランド」。巻頭企画では前人未到の三連覇を達成された麻雀最強戦2025の模様を掲載した。



付録小冊子は今まで積み上げられた膨大なデータからMリーグの神秘に迫った「Mリーグおもしろデータブック」。そしてDVDは「麻雀最強戦2025～Mリーガー最強決戦～」の最高の頭脳を制するのは誰だ!?の３半荘をまるごと収録されている。



また、大人気漫画ラインナップ「ＳＯＧＡ」「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は不屈の男・HIRO柴田の麻雀人生！など強力な連載陣をはじめ、話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも掲載している。



（よろず～ニュース編集部）