5日14時現在の日経平均株価は前営業日比1522.66円（3.02％）高の5万1862.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1026、値下がりは520、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を409.13円押し上げている。次いで東エレク <8035>が262.73円、ＳＢＧ <9984>が153.22円、ファストリ <9983>が50.54円、フジクラ <5803>が35.26円と続く。



マイナス寄与度は3.49円の押し下げでエムスリー <2413>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が3.24円、ニトリＨＤ <9843>が2.72円、メルカリ <4385>が1.4円、住友不 <8830>が1.14円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、電気機器、証券・商品、電気・ガス、医薬品と続いている。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

