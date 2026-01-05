【ファミマのいちご狩り】ラインアップは全16種!いちご×練乳･ミルク･クリーム･ホワイトチョコレートなど“白”の素材を組み合わせたスイーツ発売
ファミリーマートは2026年1月6日から、旬のいちごを使用した商品を集めた「ファミマの白をまとったいちご狩り」を全国の約1万6,400店で開始する。
「ファミマのいちご狩り」6年目を迎えた今年は、いちごに、練乳･ミルク･クリーム･ホワイトチョコレートなど“白”の素材を組み合わせた全16種のデザート･パン･アイス･菓子･ドリンク･焼き菓子などを展開するという。
ラインアップは以下の通り。
◆もっちりクリームロール(いちごソース入り)
価格:税込380円
発売日:2025年12月30日
発売地域:全国
いちごクリームといちごソースのダブル仕立てのクリームロール。
ファミマ もっちりクリームロール(いちごソース入り)
◆いちごのモンブラン(メレンゲ入り)
価格:税込325円
発売日:2025年12月30日
発売地域:全国
ホワイトチョコ入りのクリームに、甘酸っぱいいちごを組み合わせたモンブラン。さっくりとしたメレンゲの食感もポイントだという。
ファミマ いちごのモンブラン(メレンゲ入り)
◆ザクザク食感 いちごのクッキーシュー
価格:税込230円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
ザクザク食感のクッキーシューにいちご果肉入りのいちごクリームといちごソースを入れた。
ファミマ ザクザク食感 いちごのクッキーシュー
◆もちっと食感 いちごのクレープ
価格:税込398円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
もちっとした食感のクレープ生地にふわふわのミルクムースを入れて、いちごをトッピングした。
ファミマ もちっと食感 いちごのクレープ
◆八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご
価格:税込298円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
まるでショートケーキのような味わいに仕上げたくりーむパン。白い生地の中に、なめらかでとろける特製ミルククリームと、福岡県産あまおういちごを使用したジャムを2層仕立てで入れた。
ファミマ 八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご〈焼き菓子2品〉
◆いちごのバウムクーヘン
価格:税込220円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
いちごピューレやいちごパウダーを加えたいちご味のバウムクーヘンにホワイトチョコをかけ、いちごフレークをトッピングした。
ファミマ いちごのバウムクーヘン
◆いちごのフィナンシェ
価格:税込200円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
フィナンシェらしいアーモンドのコクといちごの甘酸っぱさが楽しめるフィナンシェ。甘酸っぱい生地の味わいとホワイトチョコのやさしい甘みがマッチした味わいだという。
ファミマ いちごのフィナンシェ〈パン3品〉
◆つぶつぶいちごミルクメロンパン
価格:税込178円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
いちご風味チョコチップを練り込んだ白いビスケット生地をかぶせたメロンパンに、いちご果肉入りミルクホイップをサンドした。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。
ファミマ つぶつぶいちごミルクメロンパン
◆いちごミルクホイップドーナツ
価格:税込168円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
ピンク色のドーナツ生地にいちご果肉入りミルクホイップをサンドし、上からホワイトチョココーティングと2種のクランチをトッピングした。
※沖縄県では仕様と価格が異なる。
ファミマ いちごミルクホイップドーナツ
◆いちご&ホイップサンド
価格:税込498円
発売日:2026年1月13日
発売地域:全国
いちごを味わうシンプルな組み合わせのサンドイッチ。数量限定。
ファミマ いちご&ホイップサンド〈菓子4品〉
◆ストロベリーチョコホワイト
価格:税込378円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
フリーズドライいちごの酸味と、ホワイトチョコレートのコクが楽しめるストロベリーチョコ。
ファミマ ストロベリーチョコホワイト
◆白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン
価格:税込138円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
白いちごの甘ずっぱくて爽やかな味わいが楽しめるキャラメルコーン。数量限定。
ファミマ 白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン
◆チョコマシュマロ風グミ いちご味
価格:税込250円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
マシュマロのようなふんわりとした食感のいちご味のグミに、優しい甘さのホワイトチョコをコーティングした。数量限定。
ファミマ チョコマシュマロ風グミ いちご味
◆しみこみショコラいちご
価格:税込348円
発売日:発売中
発売地域:全国
サクッと食感のいちごからホワイトチョコがとろけるフルーツショコラ。
ファミマ しみこみショコラいちご〈ドリンク･アイスも展開〉
◆ミルク楽しむいちごミルク
価格:税込315円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
ごろごろと入ったいちご果肉と、コク深いミルクの味わいが楽しめるいちごミルク。
ファミマ ミルク楽しむいちごミルク
◆たべる牧場いちご
価格:税込278円
発売日:2026年1月6日
発売地域:全国
いちごアイスにいちご果肉ソースをのせ、さらに北海道産の牛乳と生クリームを使用したコクのあるミルクアイスをあわせた。
ファミマ たべる牧場いちご〈「ファミマの白をまとったいちご狩り」商品がお得になるキャンペーンも〉
【20円引きクーポンの配信】
キャンペーン期間中、「ファミマの白をまとったいちご狩り」全16種の商品に利用できる20円引きクーポンを配信する。
クーポン配信媒体:「スマートニュース」「LINEクーポン」
クーポン配信･利用期間:2026年1月6日〜2026年1月19日
【ファミペイでは50円引きクーポンを配信】
ファミマのアプリ「ファミペイ」では、各週先着20万人限定で「ファミマの白をまとったいちご狩り」商品に使用できる50円割引クーポンを配信する。
クーポン配信･利用期間は、〈1〉2026年1月6日〜2026年1月12日、〈2〉2026年1月13日〜2026年1月19日の2週間。
※『いちご狩り』は江崎グリコ株式会社の登録商標。
いちご×白スイーツ全16種を展開