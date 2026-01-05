Hey! Say! JUMP¡¢¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡× ¤¬¡¢1-3·î´ü ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ⾃Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯⼈⽣¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Hey! Say! JUMP¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ötraveler¡×¤Ï¡¢2·î11Æü È¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎCDÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ötraveler¡×¤Î²»¸»½é²ò¶Ø¤Ï¡¢¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù½é²óÊüÁ÷1·î10Æü¤¢¤µ9»þ25Ê¬¡£
◾️36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×1
¡ÎCD+Blu-ray¡ÏLCCA-6242/3¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD+DVD¡ÏLCCA-6244/5¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ¡¿²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
ºî»ì:UU, Rondo ºî¶Ê:UU, comachi¡¡ÊÔ¶Ê:²ÖÂ¼ÃÒ»Ö
¡¦Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡× Music Video & Making
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×2
¡ÎCD+Blu-ray¡ÏLCCA-6246/7¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎCD+DVD¡ÏLCCA-6248/9¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Æ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ¡¿²Î»ì¥Õ¥©¥ÈÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
¡¦Blu-ray¡¿DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ »ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
¡ÎCD¡ÏLCCA-6250¡¡\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
M4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡ÜM5~M8. M1~M4¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¤ò¼ýÏ¿
¢¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ë
¡ÎCD+GOODS¡ÏLCNC-0095¡¡\2,860¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹BOX»ÅÍÍ¡¿24P²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¡¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¼çÂê²Î
M2.traveler
M3.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêC¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤Î¤ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¦ÉõÆþ¥°¥Ã¥º¡§
¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Ï¡¼¥È¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥È¡Ê1ËçÎ¾ÌÌ¡Ë
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ê7Ëç¡Ë
¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡Ê4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¢§ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø½ÕÉ÷¤È¥¥ß¤Ë¤½¤è¤°7¿§¥Ï¥Ë¥«¥ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù
½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡ª¤×¤¥¥ê¥Æ¥£♡2way ¥ï¥Ã¥Ú¥ó¥Á¥ã¡¼¥à¡Ù
ÄÌ¾ïÈ×¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡§ÀèÃå¤Ç¡Ø¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤ä¡¼¤Ä¡Ù
