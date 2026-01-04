´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ö¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ï¹Í»¡¤È¤¤¤¦Èé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡× ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿À©ºî¤ÎÎ¢Â¦
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛºÇ½ª²ó¸å¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Î¢Â¦ ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È ¥¤¥¤¥ï¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Hulu¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ËHulu¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¹Í»¡¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í»¡¡×¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¼ç±é¤Î¥¥ó¥°Ìò¤ò±é¤¸¤¿´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯»á¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢ËÜºî¤Î³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ÖµÜ»á¤Ï¡Ö´é¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤«¤é¡¢¹Í»¡¤È¤¤¤¦Èé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤ÇÀú¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À©ºî¿Ø¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ó¥°¤ÎºÊ¡¦²ÃÆà¡ÊÆÁ±Ê¤¨¤ê¡Ë¤ä¥È¥è¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤¬²ø¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÖµÜ»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¢¤ä¤·¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ø²¿¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤½¤³¤Ë±³¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¡¢¤½¤ì¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ·²Áü·à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤¬åÌÌ©¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤â¶½Ì£¿¼¤¤Î¢ÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤É¤Î»ÒÌò¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò»á¤Ï¡¢»ëÄ°¼ÔÌÜÀþ¤Ç¤ÎÈÈ¿ÍÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¾¾°æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢±§ÅÔ¸«Ìò¤ÎÌÚÂ¼Úå»á¤Ï¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¥«¥é¥ª¥±¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Øº£Ìë¤¤¤¯¤«¤é¤Ê¡ª³Ð¸ç¤·¤È¤±¤è¡ª¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶§¹Ô¤ò¼¨º¶¤¹¤ë´¶¾ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Áí¤¸¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ëËö¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¤¤Ã¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Ã±¤Ê¤ëÈÈ¿ÍÅö¤Æ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î±£¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤äÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏÆóÅÙ³Ú¤·¤á¤ë¿¼¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
