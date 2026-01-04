今季前半戦は批判を浴びることも多かったが、リヴァプールMFフロリアン・ヴィルツは後半戦こそ真価を発揮できるだろうか。



12月27日のウォルバーハンプトン戦では加入後初ゴールを記録するなど、徐々に形は見えてきている。クラブOBのダニエル・スタリッジ氏も、ここ数週間で大きな改善が見られると評価している。



「彼はここ数週間素晴らしいプレイを見せているよ。自信を深め、正しいスペースでボールを持てている。ピッチ上での自由度が増してきたのだろう。インテンシティの高いプレミアにて、あらゆる角度からプレッシャーを受けながらトップ下の位置で相手ゴールに背を向けてプレイするのは彼にとって難しいものだ。それが最近は左サイドで自由を与えられている。そこからハーフターンしたり、色々なエリアに攻め込んでいる。彼が敵陣で見せる連携は模範的だし、ストライカーへ出すパスも素晴らしい。これ以上は望めないね」（『Sky Sport』より）。





Flo's first goal for the Redspic.twitter.com/7cZbWxzl0r — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025

先日行われたリーズ・ユナイテッド戦はスコアレスドローに終わったが、少しずつチーム全体の状態は上向いているか。8日には首位を走るアーセナルとの戦いを控えており、ここで勝てば自信を取り戻せるだろう。今季前半戦は苦しいスタートとなったが、ヴィルツやウーゴ・エキティケ、ジェレミー・フリンポンら新戦力の実力は確かだ。後半戦から新戦力がフィットするならば、リヴァプールはまだまだ優勝争いに絡めるかもしれない。