このサイズが欲しかった！旅行に持ち運びやすいお守り的100均アイテム

旅行の際にあると便利なのが消臭スプレー。トイレやお部屋のニオイが気になる時に、シュッとスプレーするだけで快適さが違いますよね。でも、サイズが大きいとかさばって持ち運びに不便…。ダイソーの『消臭スプレー（サボン）』ならコンパクトでおすすめ！香りも良く、いつでもリフレッシュできますよ♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：消臭スプレー（サボン）

価格：￥110（税込）

内容量（約）：30mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480939971

消臭効果も期待できる！ダイソーで見つけたスプレーが意外と優秀♡

旅行の際に消臭スプレーを持っておくと安心ですよね。トイレや宿泊先のお部屋のニオイが気になるときに、シュッとスプレーできると少しでも快適さが違います。

実は、ダイソーで持ち運び用に便利なサイズの消臭スプレーを見つけたのでご紹介します。『消臭スプレー（サボン）』という商品です。

価格は110円（税込）です。内容量は30mLで、使い切りやすいミニサイズとなっています。

消臭効果も兼ね備えた、フレグランスミストのような感覚で使えるアイテムです。日常使いだけでなく旅行などにも持って行きやすく、トイレでも使えるかなと思って購入してみました。

今回購入したこちらはサボンの香りですが、他にも香りのバリエーションが豊富でした！

空間に向かってシュッとひと吹きしてみました。

単調な香りかと思いきや、思いのほか香りが良く、まるで香水のようです。ルームフレグランスとしては優秀だと思います。

ただ、かなり甘めです。石けん系というよりもシャンプーのイメージに近いです。

清潔感はありつつも、ピーチやリンゴを思わせるような、フルーティで甘酸っぱさを感じる香りです。

香りの持続時間はどちらかというと短めなので、リフレッシュしたいときにもぴったりですよ！

今回はダイソーの『消臭スプレー（サボン）』をご紹介しました。

使い切りやすく、持ち運びやすいサイズなのが気に入りました！ポーチに入れて持ち歩くと安心で、お守りアイテムとしてもおすすめです♡

ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。