このサイズが欲しかった！旅行に持ち運びやすいお守り的100均アイテム
商品情報
商品名：消臭スプレー（サボン）
価格：￥110（税込）
内容量（約）：30mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480939971
消臭効果も期待できる！ダイソーで見つけたスプレーが意外と優秀♡
旅行の際に消臭スプレーを持っておくと安心ですよね。トイレや宿泊先のお部屋のニオイが気になるときに、シュッとスプレーできると少しでも快適さが違います。
実は、ダイソーで持ち運び用に便利なサイズの消臭スプレーを見つけたのでご紹介します。『消臭スプレー（サボン）』という商品です。
価格は110円（税込）です。内容量は30mLで、使い切りやすいミニサイズとなっています。
消臭効果も兼ね備えた、フレグランスミストのような感覚で使えるアイテムです。日常使いだけでなく旅行などにも持って行きやすく、トイレでも使えるかなと思って購入してみました。
今回購入したこちらはサボンの香りですが、他にも香りのバリエーションが豊富でした！
空間に向かってシュッとひと吹きしてみました。
単調な香りかと思いきや、思いのほか香りが良く、まるで香水のようです。ルームフレグランスとしては優秀だと思います。
ただ、かなり甘めです。石けん系というよりもシャンプーのイメージに近いです。
清潔感はありつつも、ピーチやリンゴを思わせるような、フルーティで甘酸っぱさを感じる香りです。
香りの持続時間はどちらかというと短めなので、リフレッシュしたいときにもぴったりですよ！
今回はダイソーの『消臭スプレー（サボン）』をご紹介しました。
使い切りやすく、持ち運びやすいサイズなのが気に入りました！ポーチに入れて持ち歩くと安心で、お守りアイテムとしてもおすすめです♡
ダイソーでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。