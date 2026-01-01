プレミアリーグ 25/26の第20節 ブライトンとバーンリーの試合が、1月4日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、チャランポス・コストウラス（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはアルマンド・ブロヤ（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）、フロレンティーノ・ルイス（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。ブライトンのチャランポス・コストウラス（FW）のアシストからジョルジニオ・ルター（FW）がゴールを決めてブライトンが先制。

ここで前半が終了。1-0とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の47分ブライトンが追加点。ヤシン・アヤリ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブライトンが2-0で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し71分までプレーした。

2026-01-04 02:00:13 更新